Schimbare fără precedent pentru toți cei care au cont bancar: cardul tocmai a devenit inutil

Mai bine de câteva decenii cardul a fost nelipsit și a fost principala legătură cu contul bancar. Dar asta se schimbă chiar acum, chiar și în România.

Odată cu directiva europeană PSD2, se întâmplă câteva schimbări serioase și în România. În primul rând, securitatea e mai mare. Apoi, poți folosi alte aplicații și să ai acces la datele contului tău bancar. Cosmin Cosma, cofondator și CEO al platformei de Open Banking Finqware, a vorbit recent despre toate aceste schimbări care ajung și la noi.

Conform acestuia, în România, Finqware a lansat serviciu de multi-banking împreună cu Banca Transilvania la finalul lunii septembrie 2020. Acest serviciu e denumit NEO Control.

Prin intermediul acestuia clienții pot consulta detalii despre conturile personale deschise la fintech-uri sau bănci precum Revolut, ING, BCR sau Unicredit. Practic, nu mai contează dacă banca are sau nu o aplicație pe gustul tău. Folosești altceva. Schimbările nu se opresc aici.

PSD2 introduce și serviciile de inițiere plăți, care transferă fondurile din conturile utilizatorilor în conturile comercianților. Totul se întâmplă cu acordul clienților și fără a mai fi nevoie de un card bancar, ci doar de cont, conform Wall-Street.

„Noi în momentul acesta suntem pe punctul de porni și pe zona de plăți. Am lăsat-o mai la final dintr-un motiv foarte simplu: noi am făcut primele teste de payment initiation (inițiere plăți) acum vreun an și am văzut că maturitatea API-urilor (interfețe de conectare) pe care le au băncile este slabă, așa că le-am mai lăsat să crească.”

Cosmin Cosma