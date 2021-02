Scandalul Cyberpunk 2077 continuă: ce te roagă dezvoltatorul să NU faci în jocul tău

Nu a fost niciodată ușor să recomanzi Cyberpunk 2077, deși avea potențialul să fie unul dintre cele mai bune jocuri din ultimii ani. Acum e și mai greu.

După multiple actualizări, promisiuni și foarte multe bug-uri care ies la iveală în fiecare zi, CD Projekt Red vine cu încă o rugăminte la adresa gamerilor. Deși jocul suportă moduri sau modding, adică poate fi modificat de către gamerii cu un pic de timp liber, dezvoltatorul te roagă să nu le folosești niciodată. Dintr-un punct de vedere, te avertizează că ai avea mult mai mult de pierdut decât de câștigat dacă le folosești.

Ca de fiecare dată în ultimele luni, CDPR lucrează la o soluție pentru problemele derivate din apelarea la modding pentru a extinde experiența de gaming. Momentan, dacă folosești moduri, sunt șanse mari să ai probleme cu salvările din joc și nimeni nu-și dorește asta.

Având în vedere tonul din mesajul de mai jos postat pe Twitter, situația pare una destul de periculoasă, de parcă ai activa o bombă cu ceas dacă ai impertinența să faci ce vrei tu cu jocul tău, cumpărat de tine, pe banii tăi. ”Dacă plănuiești să folosești moduri sau salvări custom în Cyberpunk pe PC, fii precaut. Am luat la cunoștință o vulnerabilitate în DLL-uri externe utilizate de joc care pot fi utilizate pentru a executa linii de cod PC-uri. Problema va fi remediată în cel mai scurt timp. Momentan, vă rugăm să evitați să folosiți fișiere din surse necunoscute.”

Cu alte cuvinte, jocul îți poate pune securitatea PC-ul și a datelor personale în pericol, deoarece CD Projekt Red nu s-a gândit suficient de mult la consecințele activării posibilității de a utiliza moduri în joc.

If you plan to use @CyberpunkGame mods/custom saves on PC, use caution. We’ve been made aware of a vulnerability in external DLL files the game uses which can be used to execute code on PCs. Issue will be fixed ASAP. For now, please refrain from using files from unknown sources.

— CD PROJEKT RED CS (@CDPRED_Support) February 2, 2021