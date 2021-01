Cyberpunk 2077, din nou pe butuci: ultimul update l-a făcut imposibil de jucat

La câteva luni de la lansare și după multiple actualizări, Cyberpunk 2077 continuă să fie un dezastru costisitor imposibil de jucat. Nici măcar actualizările dese nu au remediat problemele.

Este absolut incredibil ce se întâmplă cu Cyberpunk 2077, un joc la care se lucrează de 10 ani și care a făcut deja istorie prin faptul că a fost eliminat din PlayStation Store după lansare.

În urmă cu câteva zile, a fost lansată actualizarea pentru versiunea 1.1 a popularului joc video. În loc să repare însă multe dintre problemele jocului original, nu a făcut decât să introducă un bug care îți face imposibilă sarcina de a termina jocul video. Personajul din imaginea de mai sus se află în centrul noii polemici iscate de dezvoltatorii ignoranții de la CD Projekt Red.

Ideea este simplă, ca personajul tău să progreseze în joc, ar trebui să primească un telefon de la personajul NPC de mai sus, cu numele Goro Takemura. Din păcate, Takemura inițiază apelul telefonic, dar nu spune nimic. Astfel, nu poți să termini misiunea și, implicit, devine imposibil să ajungi mai aproape de finalul jocului.

Printr-o postare pe Twitter prin care au recunoscut greșeala și au promis o soluție ”în cel mai scurt timp”, oficialii CD Projekt Red au oferit și câteva tertipuri pentru a ocoli misiunea problematică. Condiția este să ai o salvare anterioară declanșării acelei misiuni. Altfel, nu ai nicio șansă să schimbi ceva. Rămâne să vedem când se va lansa Cyberpunk 2077 versiunea 1.2 care ar trebui să remedieze și mai multe dintre probleme titlului, dacă nu cumva va provoca altele noi.

We’re working on the issue where the conversation with Takemura may not start during the quest „Down on the Street” for @CyberpunkGame and plan to release a Hotfix to address it as soon as possible.

In the meantime, here’s a potential workaround👇https://t.co/ujjxb8snGu

— CD PROJEKT RED CS (@CDPRED_Support) January 25, 2021