Scandal între Elon Musk și fondatorul PayPal: ce au de-mpărțit miliardarii din Silicon Valley

Miliardarii din Silicon Valley, Peter Thiel și Elon Musk, se află într-un scandal de ceva timp.

Se cunosc de 20 de ani, încă de când cei doi și-au unit companiile de internet banking, PayPal, respectiv X, în anii 2000. Relația lor a fost marcată de suișuri și coborâșuri, pe măsură ce averile lor au crescut cu miliarde de dolari, conform Hotnews.

Elon Musk și Peter Thiel, la cuțite

Potrivit lui Max Chafkin, autor și jurnalist la Bloomberg Businessweek, Musk nu are o părere tocmai bună despre fostul său collaborator. El analizează relația complicată dintre cei doi bărbați în noua sa carte „The Contrarian: Peter Thiel and Silicon Valley’s Pursuit of Power”.

Spre exemplu, o sursă care îi cunoaște pe ambii afirmă că Musk crede că Thiel este un sociopat și că Thiel îl consideră pe Musk un șarlatan. Deși cei doi bărbați au colaborat ani de zile, ei au personalități complet opuse. Musk este un extrovertit excentric care-și asumă riscuri, iar Thiel este cunoscut drept un introvertit precaut.

După unirea PayPal-X, Musk și Thiel erau în drum spre o întâlnire cu investitorii, când Musk a distrus mașina la volanul căreia se afla, după ce a încercat să se laude cu accelerația ei. Thiel nu a fost impresionat, considerându-l pe partenerul său de afaceri „inconștient”.

„Experiența l-a zguduit pe Thiel”, scrie Chafkin, explicând că „Thiel a ajuns să îl privească pe Musk ca fiind inconștient în timp ce Musk îl vedea pe Thiel ca un tip cu bani căruia îi pasă de tehnologie doar ca un mijloc de a face bani”.

Mai mult decât atât, un alt motiv al disputei dintre ei este că Thiel și aliații săi au conspirat să îl înlăture pe Musk din poziția de CEO al PayPal, în timp ce acesta se afla în luna de miere.

Musk i-a povestit lui Chafkin că, în cele din urmă, a decis să îl ierte pe Thiel, dar a lăsat de înțeles că nu a mai putut să aibă încredere deplină în el niciodată.

De asemenea, Musk spune că Thiel a refuzat să investească în Tesla din cauza scepticismului său vizavi de schimbările climatice.