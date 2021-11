Sărăcie, inflație, scumpiri: cum rămâi fără bani în buzunar, dar nu-ți dai seama

Ultimele luni au fost marcate de un puternic trend inflaționist ce a caracterizat și continuă să afecteze atât piețele internaționale, cât și pe cele interne. A înțelege economia și fenomenul care duce la degradarea nivelului nostru de trai înseamnă, totuși, a cunoaște mult mai multe detalii decât simplele informații despre creșterile de preț.

Înainte de a explica ecuația care stă la baza fenomenului sărăcirii în masă a populației, să analizăm datele problemei.

Indicele global al preţurilor la produsele alimentare a crescut în septembrie, pentru a doua lună consecutiv, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani, conform Organizației Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO). Creşterea din ultima lună a fost stimulată în primul rând de avansul preţurilor la cereale, care au înregistrat o creştere de 2% comparativ cu luna august.

Dincolo de scumpirile la alimente, costurile facturilor se majorează și ele. Se estimează că ne așteaptă una dintre cele mai scumpe ierni pe care le-am traversat în ultimii ani.

Conform calculelor analiștilor economici, pentru un apartament din Capitală, factura lunară, la iarnă, la gaze, ar putea fi cu 80% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut. La energie se va resimți o scumpire cu 20%.

După cum știm, statul a adoptat în această toamnă o serie de măsuri menite să diminueze povara scumpirilor la facturi de pe umerii consumatorilor. Totuși, Engie şi E.ON trag un semnal de alarmă guvernanților, în contextul adoptării măsurii privind compensarea facturilor la energie electrică și gaze naturale.

Aceștia se tem de faptul că nu își vor primi la timp banii cuveniți de la stat.

În cazul în care statul nu ar fi prompt în privința plăților către ei, acest lucru ar putea să le afecteze capacitatea de a importa gaze în vârfurile de consum din timpul sezonului rece, atrag atenția reprezentanții furnizorilor.

Declarațiile acestora au fost făcute în cadrul comisiei parlamentare de anchetă privind preţul energiei.

„Nu poţi trăi dacă preţul este sub costul de achiziţie. Este preţul de pe bursă, iar noi am făcut tot ce am putut pentru a atenua efectul asupra clienţilor”, a spus Nicolas Richard, vicepreşedinte executiv şi şef al diviziei de vânzări din cadrul Engie România.