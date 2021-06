S-a anunțat sfârșitul PlayStation 3 și Xbox 360: vestea care ți-ai fi dorit să vină mult mai târziu

Dacă ești mândrul posesor al unui Xbox 360 sau PlayStation 3, ar fi bine să ai în vedere posibilitatea unui upgrade, măcar la Xbox One sau PlayStation 4. Nu de alta, dar o parte importantă din funcționalitatea vechilor console va fi desființată.

Mai multe jocuri online vor înceta să ofere suport pentru clasicele console de la Microsoft și Sony. Anunțul nici măcar nu a venit din partea unui singur dezvoltator. Semnele sunt clare că ar fi timpul să te arunci la un upgrade dacă încă te mai joci în mod exclusiv pe Xbox 360 sau PlayStation 3.

Rockstar Games a anunțat că va înceta să ofere acces la serverele de Grand Theft Auto Online sau GTA Online pentru jucători pe Xbox 360 sau PlayStation 3. În contextul în care pe acele console a fost disponibil inițial jocul, este destul de trist că nu te vei mai putea juca. Schimbarea va intra în vigoare începând cu 16 decembrie 2021, peste aproximativ șase luni.

Anunțul a fost făcut printr-o postare cât se poate de simplă pe Twitter pe care o poți vedea mai jos, însoțită de un link. Acesta din urmă includea câteva detalii suplimentare despre schimbare. În cazul în care vrei să profiți la maxim de timpul rămas în GTA Online, te vei bucura să afli că mai ai timp până pe 15 septembrie să cumperi Shark Cards pentru a le folosi în experiența online.

Pe de altă parte, dacă îți iei un Xbox One sau PlayStation 4, chiar și un Xbox Series X/S sau PS5, îți poți continua experiența în spațiul virtual din Grand Theft Auto, dar orice progres înregistrat deja este pierdut. Mai mult decât atât, banii virtuali și obiectele virtuale achiziționate nu vor putea fi transferate pe altă platformă. În 2017, când s-a lansat versiunea de PS4 și Xbox One a jocului, îți puteai migra datele de pe o generație de consolă la alta, dar acum nu mai există această opțiuni.

GTA Online for PlayStation 3 and Xbox 360 Will Shut Down on December 16, 2021

Details: https://t.co/JsIRTHxGP9 pic.twitter.com/xn5GbMDkCV

— Rockstar Games (@RockstarGames) June 16, 2021