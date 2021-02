Românii, amatori de vacanțe în pandemie: topul destinațiilor în 2020

Românii au fost lideri când vine vorba de ignorarea recomandărilor autorităților în perioada de pandemie. Din acest motiv, s-au grăbit să meargă în vacanță, de multe ori în afara țării.

Deși primul an al pandemiei ne-a ținut pe mulți dintre noi în casă, foarte mulți români nu au ratat ocazia unor vacanțe. Pe primele locuri când vine vorba de destinații, s-au aflat Grecia și Turcia. Doar 8% dintre conaționali au optat pentru locații semnificativ mai exotice și, implicit, la distanță mai mare de casă. În acea categorie intră Bali, Zanzibar, Maldive sau Mexic. Aceasta este concluzia unui studiu realizat de agenția Hello Holidays în luna ianuarie a acestui an, citat de Agepres.

„Românii au descoperit în ţara lor, în anul pandemic 2020, zone de vacanţă despre care nici nu ştiau că există. Au vizitat Ciungetu Malaia din judeţul Vâlcea, Colibiţa din judeţul Bistriţa Năsăud, plaja Cochilia din Tuzla ori barajul de la Stânca Costeşti, dar şi Grecia, Turcia – principalele destinaţii externe ale anului trecut”, se arată în studiul care analizează percepţia românilor faţă de călătorii în anul pandemic 2020. Pentru a fi totuși o analiză concludentă, la studiu au participat 1.840 de persoane, cu vârste cuprinse între 18 şi 82 de ani, majoritatea femei (77%). Dintre acestea, doar 45 au declarat că nu au avut nicio vacanţă anul trecut.

Este interesant de reținut că, deși s-au făcut mai multe campanii agresive de marketing în 2020 pentru a susține călătoriile și vacanțele pe teritoriul României, majoritatea românilor și-au păstrat obiceiul de a fugi din țară. Conform datelor prezentate în studiu, 43% dintre repondenţi au fost în vacanţă în România, restul de 57%, în străinătate. 68% au călătorit cu familia, un sfert, cu prietenii. Pentru 80% dintre turiştii care şi-au petrecut concediul în România şi 43% dintre cei care au călătorit în străinătate, vacanţa din 2020 a costat sub 500 de euro/persoană.

„Dorinţa de relaxare după starea de urgenţă, dorinţa de normalitate într-un an pandemic au fost la cote ridicate în 2020. În timp ce unii au redescoperit România, şi ne aducem aminte de avalanşa de postări în social media cu peisaje neştiute de la noi, când s-au deschis graniţele, cei mai mulţi au plecat în vacanţă în Grecia. În august au început călătoriile în Turcia şi până la finalul anului au avut la dispoziţie cele mai multe variante de vacanţe acolo, de la sejur la mare la circuite ori city-break-uri”, a declarat Cosmin Vasile, manager Rezervări Circuite la Hello Holidays.

Local, cei mai mulți românii au mers la munte – 30%, la mare – 29,3%, dar și în alte orașe decât cele de reședință – 14% și zonele balneo – 9%. Pe listă mai sunt incluse Delta Dunării – 9%, Maramureș – 4,7% și Bucovina – 1,6%.

„În anul pandemiei, au fost în vacanţă la Ciungetu Malaia din judeţul Vâlcea, Colibiţa din judeţul Bistriţa Năsăud, Trei Ape şi Văliug din judeţul Caraş Severin, Lepşa judeţul Vrancea, Gura Teghii din judeţul Buzău, plaja Cochilia din Tuzla, barajul de la Stânca Costeşti, Lacul Scropoasa din Munţii Bucegi. Sau la Cazanele Dunării, care au atras 2% din numărul turiştilor de România anul trecut, evidenţiază studiul, o zonă inclusă şi în programele noastre pentru vacanţe interne de mai mult timp”, arată Cosmin Vasile.

Un alt detaliu interesant ține de buget și de mijlocul de deplasare. Aproximativ 80% dintre respondenţi au cheltuit cel mult 500 de euro, au călătorit cu maşina personală (88%) şi au locuit, jumătate dintre ei, în vile, cabane, pensiuni ori apartamente închiriate. O treime s-au cazat în hoteluri de trei stele.