România importă mai mult petrol decât altădată: ce trebuie să știe șoferii români

România a importat mai mult țiței anul acesta. În primul semestru din 2021 s-a înregistrat o creștere de 26%. Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică anul ăsta s-au importat 3,9 milioane de tone de petrol. Cu 25,9% mai mult decât anul trecut. Producția, în schimb, a fost mai mică cu 5,2% mai mică decât în 2020.

Trebuie însă să luăm în calcul faptul că anul 2020 a fost un aflat în scădere față de 2019. Reducerea volumului de țiței prelucrat în rafinării în anul 2020 a condus la reducerea extracției cu 3,1%. În timp ce importul de țiței s-a diminuat cu 19,4%. Scăderea necesarului de produse petroliere în anul 2020 a avut la baza contextul pandemiei. Datorită măsurilor adoptate, producția de țiței a scăzut.

Cum va fi anul acesta?

Conform estimărilor Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, producția de țiței este estimată pentru acest an la 3,275 milioane de tone. Asta înseamnă mai puțin cu 3,2% față de anul trecut. Producția internă de țiței reprezintă doar o mică pondere din importul acestuia. Acesta va scădea de la an la an, chiar dacă această scădere este lentă.

În ceea ce privește importul se preconizează 8,425 milioane de tone anul acesta. Iar anul viitor 8,815 milioane de tone. În procente asta înseamnă, mai mult cu 20,7% anul acesta și 4,6% în 2022.

În perioada 2021-2024, se estimează că resursele de petrol vor avea un ritm mediu anual de creștere de 2,5% Acesta este susținut în principal de creșterea importului. Estimările vor fi influențate în mare măsură de contextul în care ne aflăm. Trecem printr-o perioada în care nu se mai pot face calcule clare. Totul este influențat de evoluția COVID.

Consumul intern de țiței este constituit practic din cantitatea intrată în rafinării în vederea obținerii de produse petroliere. Produsele petroliere sunt necesare în măsura în care economia se desfășoară normal. Dacă aceasta suferă influențe din cauza pandemiei, urmează ca și consumul de petrol să fie afectat