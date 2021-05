VIDEO România vs. Elveția: cum arată clipul nostru de promovare și cel în care vedete sunt De Niro și Nadal

Ministrul Economiei a postat un clip de promovare pentru România pe pagina sa de Facebook. Fără nicio legătură, în urmă cu două zile și Elveția se promova cu un clip scurt.

Mulți specialiști susțin că România are un mare avantaj, din moment ce se poate bucura de toate formele de relief. Numai că autoritățile nu au făcut prea multe pentru a promova turismul local și, atunci când au făcut-o, au venit cu campanii care n-au atras atenția foarte mult. Nu s-a ieșit din convențional.

Ministrul Energiei a postat pe pagina sa de Facebook un clip realizat din imagini surprinse de drone. Virgil Popescu îndeamnă românii să redescopere România și să o promoveze turistic. Fără niciun fel de legătură, alta decât scopul comun, Elveția lansa recent un clip de promovare, în care personaje principale sunt actorul american Robert De Niro și jucătorul de tenis Rafael Nadal.

Diferența de abordare e uriașă.

Cum arată clipul României de promovare

În videoclipul postat de ministrul Energiei apar imagini filmate cu drona din mai multe regiuni, obiective şi destinaţii cunoscute din România: Transilvania, Clisura Dunării, Lacul Bolboci, Transfăgărăşan, Vulcanii Noroioşi, Castelul Peleş, Mocăniţa, Bucureşti, Voroneţ.

Clipul e însoțit de următorul mesaj:

„Redescoperă România! La fel ca alte domenii importante ale economiei, turismul a fost afectat la rândul său de pandemie. Voi susţine şi voi promova turismul românesc prin toate mijloacele pe care le am la îndemână. România are locuri superbe. Toate aşteaptă să fie redescoperite de către români. Împreună reuşim să salvăm turismul românesc! #RedescoperaRomania”, a scris ministrul Energiei.

Cârcotașii ar spune că nu s-a muncit foarte tare. Imaginile filmate cu drona au fost lipite, s-au adăugat câteva efecte și cam asta a fost.

Cum arată clipul Elveției de promovare

Pe internet circulă de câteva zile și un clip de promovare lansat de Elveția. Iar diferența de abordare e uriașă.

Protagoniștii sunt Robert De Niro și Rafael Nadal, iar clipul are mai mult decât imagine. Are scenariu, are umor și are chiar și aprobarea de a folosi expresia ”Fuck you!” la un moment dat, după cum remarca cineva în comentarii.

Da, ai dreptate, România nu va investi niciodată un buget atât de mare pentru a aduce într-un asemenea clip personaje ca De Niro sau Nadal. Dar nu e vorba doar de bani, pentru că dacă te uiți pe tot felul de investiții inutile, o să-ți dai seama că se scurg sume uriașe de bani în direcții care nu aduc plus-valoare.

E nevoie doar de voință și un pic mai multă creativitate. Câteodată, ideile geniale fac toți banii.