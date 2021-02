De ce e Mexic cu ochii pe interlopii români: operațiunea din 2020 care poate da indicii despre cazul de pe aeroport

Scandalul cu românii care susțin că au fost sechestrați pe aeroportul din Mexic a redeschis discuțiile despre bandele de interlopi români, prinși că sustrăgeau milioane de dolari din bancomatele frecventate de turiști.

Cazul românilor blocați pe aeroportul din Cancun a readus în discuție mai multe situații în care cetățeni din România au sfidat legea din Mexic.

Presa de acolo a început să scrie despre grupările infracționale care au reușit să sustragă miliarde de dolari din bancomatele frecventate de turiști. Unele grupări au fost destructurate în anii trecuți, iar principalii suspecți au fost arestați.

Doar că se crede că această caracatiță e mult mai mare și e întinsă pe mai multe țări.

În 2019, poliția mexicană a descoperit, după ce a primit numeroase alerte din SUA, că toate bancomatele din zona Cancun, frecventată de turiști din întreaga lume, erau controlate de o rețea din România. Au fost atunci arestați mai mulți suspecți, dar cazul s-a dovedit mai greu decât se credea inițial.

În 2020, la început de an, într-o scrisoare trimisă pe 10 februarie 2020, FBI a solicitat FIU (Unitatea de Investigații Financiare din Mexic) cooperarea pentru urmărirea proprietăților și tranzacțiilor efectuate de Florian Tudor, presupusul lider al bandei, și de partenerii săi Adrian Constantin Tiugan și Adrian Ninel Enachescu.

Banii furați de acolo ar fi fost transferați în conturile bancare ale rudelor, prietenilor și a unor companii, iar banii au fost folosiți mai departe pentru cumpărarea unor imobile în Mexic, dar și în alte țări. FIU spune că acesta era mecanismul de spălare a banilor retrași ilegal de la bancomate.

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a prezentat, într-o anchetă imensă, ce se întâmplă în Mexic și cum au ajuns interlopi locali să activeze într-una dintre cele mai productive industrii: bani scoși direct de la bancomat.

Potrivit presei mexicane, banda ar fi ajuns să controleze 100 de bancomate cu dispozitive speciale care copiau datele a 1.000 de carduri în fiecare lună, potrivit unui fost membru al bandei care a devenit martor al autorităților române care anchetează acest caz.

Organizația criminală, cu ramificații pe trei continente, ar fi furat între 2014 și 2019 o sumă imensă, de ordinul milioanelor de dolari de la bancomate controlate aflate în principalele destinații turistice din Mexic. Însă rețeaua a acționat și în Indonezia, India, Barbados, Paraguay, Brazilia, Japonia, Coreea de Sud și Taiwan.

Și DIICOT a pus umărul la investigație.

Activitatea infracțională, susțin procurorii, a constat în instalarea de sisteme de tip „skimming” pe diferite bancomate, din localități situate pe litoralul mexican și frecventate de foarte mulți turiști străini. Se copiau datele de pe card și apoi, ca să nu bată la ochi, banii erau retrași la câteva luni.

Astfel, banca pierdea urma celor care au comis infracțiunea.

Pentru a asigura suportul tehnic al activităţilor infracţionale realizate, membrii grupării au recrutat din România, persoane care aveau cunoştinţe în domeniul electronicii sau tinichigii, pentru a construi dispozitive electronice, sisteme informatice şi componente de ATM-uri necesare copierii datelor cardurilor bancare.

După obținerea în mod fraudulos a datelor informatice erau formate echipe compuse din alți membrii ai grupării care se deplasau în alte state precum S.U.A., India, Paraguay, Indonezia etc., de unde retrăgeau sumele de bani existente în conturile bancare aferente instrumentelor electronice de plată copiate.

În tot acest scandal, Ministerul de Externe de la București a spus că românii au fost vizați de o alertă generală de securitate. Doar că au picat toți victime unor informații mai mult sau mai puțin justificate.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că, pe lângă românii rămași blocați în aeroportul din Cancun și cărora le-a fost permisă intrarea în Mexic, alți cinci cetățeni se vor întoarce în țară. În cazul lor există ceva suspiciuni – fiind vorba de alerte de securitate individuale.

Adică fix acele alerte care ar fi trebuit tratate individual.

Totodată, MAE a fost asigurat de oficialii guvernului mexican că eventualele alerte de securitate care pot afecta dreptul cetățenilor străini de intrare pe teritoriul mexican trebuie să fie întotdeauna cu caracter individual, iar eventuale decizii de nepermitere a accesului trebuie fundamentate pe evaluări individuale, de la caz la caz, și nediscriminatorii.

Astfel, tuturor cetățenilor români blocați în aeroport li s-a permis accesul pe teritoriul Statelor Unite Mexicane, cu excepția a 5 cetățeni români, pentru care a fost dispusă măsura nepermiterii intrării, din cauza existenței unei alerte de securitate individuale, aceștia urmând a se întoarce în țară în cursul acestei zile.

Toți cetățenii români au fost reevaluați în mod individual cu privire la condițiile de intrare pe teritoriul mexican. Însărcinatul cu afaceri ad interim din cadrul Ambasadei României în Statele Unite Mexicane s-a aflat în aeroport pe durata derulării procedurilor și a acordat asistență cetățenilor români care au avut nevoie de informații, sprijin pentru asigurarea traducerii și îndrumare pentru completarea formularelor.

Acesta a fost asistat și de consulul onorific al României la Cancun.

Însărcinatul cu afaceri ad interim al Ambasadei României din Mexic va rămâne în Cancun în următoarele zile pentru a se asigura că cetățenii români care nu au primit acord de intrare vor părăsi teritoriul mexican și pentru a rămâne în contact cu autoritățile locale.

De asemenea, MAE reiterează recomandarea adresată cetățenilor români să manifeste precauție cu privire la decizia de a călători în scop turistic în această perioadă, mai ales în cazul destinațiilor care sunt afectate de pandemia de COVID-19.

Măsurile luate de oficialii mexicani nu au arătat, însă, ca și cum ar fi avut legătură cu criza sanitară, din moment ce altor cetățeni li s-a permis accesul.

E greu de dovedit acest lucru în lipsa unor informații oficiale. Cert este că autoritățile de acolo au dat senzația că s-au comportat abuziv.

Românilor li s-a permis accesul în Mexic abia după câteva zile de discuții diplomatice pe acest subiect. Unul dintre turiștii care nu a fost lăsat să intre în țara din America Centrală a scris, pe Facebook, că a fost eliberat după o decizie a unei instanțe locale.

“Astăzi am fost eliberați, după o decizie a unei Instanțe locale (din ce am înțeles de la românii stabiliți în Cancun), dar și la presiunile și negocierile duse de autoritățile române prin MAE și cu sprijinul domnului consul Ionuț Vâlcu. Însă cel mai mare impact in acesta situație “ciudată”, ați fost voi și pentru asta va mulțumesc din suflet, atât eu cât și sutele de români care au trecut prin aceasta experiență traumatizantă.”

Gabriel Horț, unul dintre românii sechestrați