Roboții viitorului, mai „sensibili” decât ne-am fi putut închipui: funcția la care nu te așteptai

Roboții nu mai sunt acele ființe artificiale cu „gândire fixă” și matematică. Mai nou, aceștia pot scrie poezii, o trăsătură considerată, până acum, profund umană.

Poeții zilelor noastre au motive serioase să se îngrijoreze: ceea ce, până acum, se credea a fi o caracteristică pur umană, se dovedește a fi îmbrățișată inclusiv de roboți. Iată că sensibilitatea nu mai este o trăsătură pretabilă oamenilor, în exclusivitate.

Iar dacă romanele SF au avut grijă să portretizeze roboții drept ființe artificiale „puse pe rău”, proiectul AI-Da vine să contrazică acest lucru.

Robotul AI-Da este capabil să citească și să scrie poezii

Vinerea trecută, robotul AI-Da a avut parte de o primă reprezentație demnă de un cenaclu literar. Aceasta a citit poezii compuse chiar de ea. Robotul a folosit un algoritm special care a adus un omagiu poetului Dante Alighieri

Evenimentul a avut loc la Ashmolean Museum de la Universitatea Oxoford și a făcut parte dintr-o expoziție care sărbătorește 700 ani de la moartea poetului italian, reprezentația robotului vrând să urmărească stilul adoptat de acesta în cea mai cunoscută opera a sa (dar și tuturor timpurilor), „Divina Comedie”.

Martorii evenimentului au spus că poezia creată de AI-Da debordează de sensibilitate.

„We looked up from our verses like blindfolded captives,

Sent out to seek the light; but it never came

A needle and thread would be necessary

For the completion of the picture.

To view the poor creatures, who were in misery,

That of a hawk, eyes sewn shut.”, a recitat Ai-Da, spre marea uimire a celor prezenți la expoziția „Cu ochii larg închiși”.