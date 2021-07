REVIEW OnePlus Nord 2 5G – telefonul creat pentru fani, perfect pentru toată lumea

În urmă cu mai puțin de o săptămână, OnePlus a dezvăluit cel mai nou smartphone din portofoliu, OnePlus Nord 2 5G. Acesta este un terminal cu dotări premium, la un preț corect, promovat sub titlul de ”flagship killer” (ucigașul terminalelor de top).

În iunie 2014, după o campanie de marketing agresivă, menită să întoarcă toată piața de mobile cu susul în jos, cei de la OnePlus au anunțat primul lor telefon, One. OnePlus One îți curgea ușor de pe limbă, un fel de Bond, James Bond. Așa și cu One, OnePlus One.

Încă de la început, dacă brandul îți este străin, a fost menit să atace zona terminalelor high end cu terminale la prețuri un pic mai accesibile, nu ieftine. Când Samsung îți vindea un Galaxy S cu 4000 de lei, cu mulți ani în urmă, OnePlus venea cu o performanță similară cu 2500 lei. Poate nu discutam de aceeași calitate a construcției sau finisaje, dar puterea de procesare, calitatea ecranului și camerele peste medie au fost întotdeauna acolo. Practic, era un brand care punea accent pe ce contează.

Pentru un timp scurt, OnePlus a dezvăluit un terminal pe an. După aceea, la fel ca la Apple, au urmat două aparate, iar acum s-ar putea să fie vorba de 3-4, în funcție de cum le numeri. Ideea de bază este însă una simplă. La fel ca gigantul din Cupertino, OnePlus încearcă să adreseze segmente diferite de piață, zone diferite de preț.

La ora actuală, de exemplu, OnePlus 9 gravitează în jurul a 4000 de lei, OnePlus 9 Pro vine cu niște atuuri importante pe partea de foto la 5000 de lei. Actualul OnePlus Nord 2 5G, cu care m-am jucat eu în ultima săptămână, este disponibil în două variante, 2000 și 2500 de lei, în funcție cantitatea de memorie RAM și spațiul de stocare.

Dintr-un punct de vedere, pe zona asta de preț, concurează cu Realme GT 5G, căruia i-am făcut un review în urmă cu câteva săptămâni, dar voi insista pe câteva aspecte comparative ulterior. Merită însă menționat că Realme îți oferă la 2500 lei versiunea cu 8GB RAM și 128GB de memorie internă, în timp ce OnePlus sare la 12GB RAM și 256GB de memorie internă la acel preț. Pe de altă parte, Realme are un procesor mai sprinten, de aici și prețul mai mare.

Dacă am învățat însă ceva în ultimul deceniu este că nu-ți cumperi un telefon doar pentru procesor, RAM sau spațiu. Un smartphone cu care să te lauzi prietenilor trebuie să fie frumos, să facă poze de care să fii mândru pe Instagram, mai ales în condiții de lumină redusă, să se ascundă în spatele unui ecran impresionant și să se audă foarte bine. Pe aceste aspecte au pus accent cei de la OnePlus cu noul Nord 2.

Review OnePlus Nord 2 5G – unboxing

Întotdeauna am fost fascinat de terminalele care ies un pic din tipare când vine vorba de culorile în care sunt oferite. Deși majoritatea utilizatorilor ”le îngroapă” în huse masive, eu le-am folosit aproape întotdeauna fără, pentru a mă bucura de efortul semnificativ din spate al designerilor.

Din acest punct de vedere, OnePlus Nord 2 5G nu este un telefon frumos doar pentru că se simte plăcut în mână, ci și pentru că îl poți achiziționa într-un bleu deschis, un azuriu după cum îmi atrage atenția dexonline sau un Blue Haze, după cum insistă producătorul în materialele de marketing. Dacă nu te simți aventuros, există și varianta Gray Sierra sau gri deschis. Aparent, există și o variantă verde militar, dar s-ar putea să nu fie disponibilă pe meleaguri mioritice.

Eu am primit la test varianta care mă încântă cel mai mult și cea care, din prisma culorii, are personalitatea cea mai puternică. E genul de albastru deschis care generează dezbateri. Dacă îl scoți pe masă, sigur te întreabă cineva ce telefon este, pentru că nu a mai văzut nimeni acea nuanță.

În cutia aparatului, pe lângă smartphone-ul efectiv, găsești o husă transparentă din silicon ce pare destul de trainică, un cablu USB Type B – USB Type C pentru transfer de date și încărcare, plus un încărcător. Acesta din urmă este destul de impresionant pentru că are o capacitate de 65W. Nu trebuie neglijat nici faptul că, în cazul în care ai o afinitate pentru culori, cablul de încărcare este de un roșu aprins cu capete albe. Arată frumos. Cuiva i-a păsat să-l facă memorabil și, la prima impresie, destul de rezistent în timp.

Review OnePlus Nord 2 5G – specificații

Dacă tot am menționat mai sus încărcătorul de 65W, merită să ai în vedere că acest gadget ascunde la interior un acumulator de 4500 mAh care se încarcă de la 0 la 100% în doar 30 de minute prin Warp Charge 65. Singura condiție este să folosești încărcătorul și cablul din cutie care au fost create expre pentru a profita de acest avans tehnologic deloc neglijabil.

Terminalul se ascunde în spatele unui ecran AMOLED de 6,43 inci cu o rezoluție nativă Full HD+ (1080 x 2400 pixeli), un raport de aspect de 20:9 și o densitate de pixeli de 409 ppi. Promovat ca un Fluid AMOLED, acesta este protejat cu Corning Gorilla Glass 5 împotriva zgârieturilor, dar oricum vine cu o folie aplicată din fabrică pentru a-l păstra impecabil pentru o perioadă cât mai îndelungată de timp.

Eu, personal, nu voi folosi niciodată o folie de protecție pe telefon, iar pe cea de pe OnePlus Nord 2 5G am dat-o jos în momentul în care l-am scos din cutie. Motivul are legătură cu faptul că indiferent cât vor progresa foliile, cât de scumpe vor deveni sau discrete, atâta timp cât pui ceva în fața unui ecran, calitatea imaginii va avea de suferit, inevitabil. Fie pierzi un pic din luminozitate, fie pierzi din strălucire, fie este doar o chestiune de confort psihologic, mie îmi place să cred că se vede mai bine fără folie.

În conformitate cu trendul actual din piață legat de rata de reîmprospătare, OnePlus Nord 2 5G are un ecran de 90Hz, certificat HDR10+. Asta înseamnă că filmele tale vor arăta impecabil, indiferent dacă le vezi pe Netflix, YouTube sau din galerie. În plus, rata de reîmprospătare sau refresh influențează semnificativ experiența de utilizare a aparatului.

Cu cât este mai mare, peste 60Hz, cu atât impresia este că telefonul se mișcă mai repede, navigarea prin meniuri este mai rapidă, interfața pare mai fluidă, iar de jocuri nici nu mai zic. Toate par mai sprintene și sper ca acestă afinitate pentru rate de refresh sporite să devină rapid un standard în industrie. Ca idee, iPhone 12 Pro Max are o rată de refresh de 60Hz, iar Apple a definit-o ca revoluționară, în timp ce OnePlus a optat pentru 90Hz într-un terminal de aproximativ trei ori mai ieftin.

Dincolo de ecran, micuțul din imaginile atașate se încadrează în 189 de grame, are 158,9 x 73,2 x 8,3 milimetri. Spatele este din sticlă, la fel ca fața, protejat cu Gorilla Glass 5. Doar ramele sunt din plastic. Discutăm de un Dual SIM compatibil cu 5G ce rulează Android 11 mascat de OxygenOS 11.3.

Partea de procesare este asigurată de un procesor MediaTek Dimensity 1200 AI 5G construit pe 6 nm. Dacă ai o fascinație pentru astfel de detalii tehnice, SoC-ul cu pricina ascunde la interior un octa-core format din 1×3.0 GHz Cortex-A78 & 3×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55. Procesorul grafic este un Mali-G77 MC9. Telefonul poate fi achiziționat în două variante, cu 8GB RAM și 128GB de memorie internă la 2000 lei și 12GB RAM și 256GB de memorie internă la 2500 lei. Spațiul de stocare nu poate fi extins printr-un card microSD, dar măcar este de tip UFS 3.1, cel mai rapid, la fel ca pe Galaxy S21 Ultra, de exemplu.

Nu are mufă de căști, dar cam niciun telefon nu se mai laudă cu asta în 2021. În schimb, are difuzoare stereo care se aud surprinzător de bine. Poți să te uiți liniștit la un serial sau un podcast în timp ce mănânci fără să pierzi niciun detaliu.

Conectivitatea include Bluetooth 5.2 cu A2DP, LE, LDAC și aptX HD, pe lângă Wi-Fi 802.1 ac/ax 2 x 2 MIMO, dual-band. Are NFC, iar modulul GPS este compatibili A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, SBAS și NavIC, să nu cumva să te rătăcești. Are un senzor de amprentă ascuns în spatele ecranului la care, ca utilizator de iPhone, doar visez. Se comportă impecabil, cu un timp de răspuns inexistent și, comparativ cu Face ID, cam de 10 ori mai util în pandemie.

Review OnePlus Nord 2 5G – cum face poze

Partea de captură în cazul noului OnePlus Nord 2 5G este asigurată de o combinație de senzori asistați de inteligență artificială. În centrul atenției se află senzorul Sony IMX766 de 50MP cu stabilizare optică a imaginii și F/1.9. Comparativ cu senzorul IMX586 din primul Nord, noua creație de la Sony este capabilă de a capta cu 56% mai multă lumină și se simte, mai ales în condiții de lumină scăzută. OnePlus se laudă că ar trebui să obții rezultate decente și la o luminozitate de 1 lux, puterea unei singure lumânări. Filmează 4K la 30 de cadre pe secundă și Full HD 1080p până la 240 de cadre pe secundă.

Al doilea senzor de pe spate, dintr-un set de trei, are 8 megapixeli și un câmp vizual de 118,7 grade pentru capturi ultrawide cu F/2.3. Al treilea senzor este monocrom de 2 megapixeli și F2/4. Are un bliț dual și suportă capturi HDR.

Partea frontală încorporează cel mai mare senzor de pe un telefon OnePlus. Este un IMX615 de la Sony de 32 megapixeli cu F/2.5 și stabilizare electronică de imagine. Filmează Full HD, dar partea interesantă ține de funcția Group Shots 2.0 care poate detecta până la cinci fețe și adapta luminozitatea, detaliile feței, tonul pielii pentru fiecare fiecare în parte.

Eu am fost amator de fotografii fără prea multe artifici de AI, dar dacă nu-ți place să ajustezi prea mulți parametrii de captură, OnePlus Nord 2 5G are 22 de scenarii de fotografiere diferite și încearcă în mod constant să-l aplice pe cel mai bun pentru o scenă sau alta. Totul este posibil cu AI Photo Enhancement.

Dincolo de partea teoretică a ecuației, am încercat să fac o serie stufoasă de fotografii cu telefonul pentru a înțelege cât se poate de bine care sunt punctele sale forte, dar și aspectele mai puțin pozitive.

În practică, OnePlus Nord 2 5G face o treabă grozavă pe partea de captură, în majoritatea scenariilor de utilizare. După cum se poate vedea mai sus, chiar și în lumină scăzută, detaliile sunt surprinse într-o manieră cât se poate de realistă, fără zgomot de imagine și cu o strălucire corectă. În același timp, utilizarea blițului m-a încântat enorm pentru că nu deformează culorile. Nu ”agresează” elementele din cadru. Dă o lumină naturală, difuză. Personal, de foarte mulți ani, evit blițul la telefoane, dar în acest caz particular mi se pare mai mult decât decent.

Un pic trist este zoom-ul. În primul colaj din acest capitol poți vedea aceeași imagine cu 1x și 10x în lumină naturală, puternică. Din păcate, imaginea la 10X mi se pare mai degrabă desprinsă din desene animate decât dintr-o poză. Se vede că tot procesul din spate pentru obținerea ei a fost digital. Este ca și cum decupezi o zonă dintr-o fotografie și o mărești artificial în Photoshop. De la un punct, pare departe de realitate. Pe de altă parte, în mod previzibil, rezultatele cu zoom 2x și, în anumite scenarii, 5x sunt semnificativ mai decente, rezonabile, utilizabile și utile.

În 2021, am devenit dependenți de modul portret la telefoane, pentru că, atunci când funcționează bine, o imagine pare realizată cu un DSLR, o cameră foto profesională. Pare scumpă. În cazul OnePlus Nord 2, mecanismul cu pricina s-a comportat surprinzător de bine. Separația de fundal, după cum se poate vedea în imaginea de mai sus, este realizată frumos, natural, progresiv. Nu pare artificial. Nu știu cât este responsabilă partea de optică și cât ține de inteligență artificială acest rezultat, dar este unul plauzibil, verosimil, plăcut. Este genul de imagine pe care îți vine să o pui pe perete.

În mod normal, există și situații în care funcția portret nu dă rezultate perfecte, dar acelea sunt previzibile și dau probleme tuturor telefoanelor. Dacă ai în cadru pahare transparente sau o lipsă rezonabilă de contrast între elementele din prim-plan și planul secund, nu te aștepta la magie. Acele situații ”dificile” vor putea fi imortalizate, aproape exclusiv, cu DSLR-ul pe care îl menționam mai sus și cu un obiectiv potrivit.

Deși 99% dintre utilizatorii de smartphone fac fotografii cu setările implicite de la telefon sau, eventual, optează pentru modul portret, companii precum OnePlus investesc foarte mult timp și bani în moduri de captură alternative. După cum se poate vedea în imaginea de mai sus, acestea au o anumită utilitate și merită să le dai o șansă.

Deși nu cred că îți vei aduce aminte prea des de ele, prezența lor acolo este justificată, mai ales când vrei să faci o anumită poză și ai timp pentru asta. Adică, modurile respective nu sunt menite pentru pentru instanee cu familia sau când ești cu prietenii la grătar, că nu prea mai stă nimeni ”la poză.” În schimb, cu Extra HD, de exemplu, am prins parcă niște detalii suplimentare, drăguțe, chiar dacă par un pic artificiale, digitale.

Din același capitol al modurilor de captură particulare, îți recomand să te joci de mai mult de câteva ori cu modul de noapte și, eventual, cu modul trepied. Pare efectiv magic. Deși am mai interacționat de multe ori cu ideea de HDR în aparat, parcă nu am văzut-o niciodată atât de eficient și simplu implementată. În plus, dacă stai bine cu răbdarea, poți apela în orice moment la modul expert, poți face captură în RAW, poți ajusta expunerea, focusul, balansul de alb, ISO și nu numai. Timp să ai.

OnePlus Nord 2 5G – performanța brută

Dacă îți iei un telefon doar pentru puterea de procesare, ar fi bine să ai în vedere această secțiune a materialului cu o mențiune importantă. Eu cred în comparații și mi se par utile pentru a înțelege cât de bun este ceva nou față de ceva ce știi deja sau care este de referință în industrie. Este ușor să faci referință la un iPhone, de exemplu, într-un material despre telefoane, pentru că toată lumea știe cum arată un telefon de la Apple. Pe de altă parte, performanța brută nu spune toată povestea unui telefon. Îl cumperi pentru ecran, abilități de captură, design, calitate a construcției, o ecuație mai complexă.

Având toate aceste detalii în vedere, OnePlus Nord 2 5G concurează din pricina prețului cu Realme GT 5G pe care l-am menționat în introducere. Acesta din urmă utilizează un SoC Snapdragon 888. Este cel mai ieftin telefon din lume cu cel mai rapid procesor de smartphone-uri de la ora actuală. Este gândit pentru gaming și fiecare detaliu din designului lui ilustrează asta. Pe spate are niște referințe la o mașină de curse. OnePlus Nord 2 5G nu este pentru gaming, dar se comportă impecabil în tot ce am încercat pe el.

Am făcut o sesiune de Call of Duty și, după cum se poate vedea în captura de mai jos, am ieșit fără probleme pe primul loc, iar jocul a arătat superb și s-a mișcat la fel. În AnTuTu, însă, a obținut cam cu 20% mai puțin decât Realme GT 5G. A fost mai rece cu 7 grade grade în acest timp, s-a încălzit mai puțin, dar a pierdut 4% din baterie pe durata testului, comparativ cu 2%.

În ceea ce privește celelalte teste pe care le-am rulat, a obținut 714 puncte în testul single core și 2591 în testul multi-core din Geekbench. În 3DMark, am rulat Slingshot și am obținut 6860 de puncte, în timp ce în varianta Extreme a testului, valoarea a scăzut până la 4833 de puncte. În mai pretențiosul test Wild Life, tot din 3DMark, scorul final a fost de 4205 în versiunea standard și 1285 de puncte în varianta Extreme.

Pentru că aș trece autonomia tot la capitolul performanță, deși ar trebui să te țină departe de priză cel puțin o zi, în condiții normale de utilizare, nu uita că se încarcă incredibil de repede. Cam în 30 de minute îți ajunge bateria la 100% de la zero. Am făcut totuși un test mai pretențios și am rulat clipuri 4K cu 60 de cadre pe secundă de pe YouTube, poate cea mai pretențioasă activitate pe care o poți întreprinde pe un smartphone. În acel fel, am obținut aproximativ 8 ore și 20 de minute de streaming pe încărcare.

OnePlus Nord 2 5G – concluzie

M-am jucat mult cu OnePlus Nord 2 5G și, din primele momente de interacțiune, pare un smartphone scump, premium. Se vinde însă la jumătate din valoarea unui terminal cu aceleași finisaje și performanțe infim mai bune. Face poze foarte bune, deși m-aș fi bucurat să se descurce un pic mai bine și pe partea de zoom. Modul de noapte este însă memorabil.

Din multe puncte de vedere, acesta este un gadget de top, la un preț mainstream, rezonabil, exact cum îl promovează OnePlus. Nu l-aș numi ”flagship killer” din cauza procesorului MediaTek. Dacă utiliza însă un Snapdragon 888, la cum arată, cum se vede și cum se aude, probabil că ar fi costat 4000 de lei, nu 2000 sau 2500 de lei, în funcție de RAM și capacitatea de stocare.

Acesta este un terminal de cursă lungă, cu husă în pachet și folie pe ecran, perfect pentru un public surprinzător de diversificat. În plus, vine cu doi ani de actualizări majore de Android și trei ani de actualizări de securitate. Nu te va dezamăgi la greu și se descurcă bine și dacă vrei să te relaxezi un pic într-un joc pretențios precum Call of Duty. Eu, personal, l-aș cumpăra pentru carcasa din sticlă, culoarea ambițioasă și ecranul de 90Hz care se vede impecabil.

Unii s-ar putea să aibă o problemă cu interfața OxygenOS, dar dacă faci tranziția de la iPhone, ca în cazul meu, modul de navigare Gesturi este exact la fel ca cel introdus de Apple odată cu iPhone X și necesită zero momente de învățare. Pentru ceilalți, există butoanele de navigare pe care le știi de mai bine de un deceniu de Android.