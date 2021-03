Seria OnePlus 9, lansată oficial: poate cele mai rapide telefoane pe care să-ți cheltui banii (și de ce)

OnePlus și-a anunțat noile telefoane pentru 2021: 9 și 9 Pro. Alături de cele două a explicat și parteneriatul cu Hasselblad, unul dintre numele imense din fotografie. Iată ce găsești pe telefoane și de ce le-ai putea lua în calcul.

OnePlus 9 și 9 Pro intră de azi la precomandă, din 31 martie ajung la primii cumpărători. Primul are un preț de 3.600 lei, în versiunea cu 128 GB spațiu de stocare, în timp ce versiunea Pro costă 4.600 lei pentru 128 GB. Totodată, dacă alegi 9 Pro primești și căștile Buds Z. Totodată, niciun compromis în cutie: ai încărcător și ai încărcare super rapidă pe fir. Încărcătorul wireless de 50 wați pentru OnePlus 9 Pro ți-l cumperi tu, dacă chiar ai nevoie. Altfel, profiți de încărcătorul cu fir din pachet.

OnePlus 9 are un ecran de 6,55 inci AMOLED la 120 Hz, la fel ca OnePlus 9 Pro, dar doar la rată de refresh sunt similare. 9 Pro folosește Fluid Display 2.0, adică tehnologia LTPO și rată de refresh între 1 și 120 Hz. Da, se adaptează automat la ce-ai nevoie.

Pe OnePlus 9 Pro, versiunea pe care am și folosit-o cel mai mult în ultima săptămână, ecranul este spectaculos. Are o luminozitate uimitoare (1.300 nits), suport 10 bit, HDR10+ și îl poți seta cum vrei tu, ca să corespundă nevoilor sau cerințelor tale. Diagonala este de 6,7 inci, rezoluția Quad HD+ și poate fi cel mai bun motiv să vrei telefonul. Dar am și altele.

OnePlus și Hasselblad: ce face fiecare?

Deocamdată, parteneriatul cu Hasselblad se reflectă în două chestiuni: calibrarea culorilor și designul aplicației în spiritul Hasselblad. Totodată, dacă faci poze cu sunet, atunci sunetul shutterului e cel de pe camerele Hasselblad – sigur, digitalizat, dar similar (compania și-a dat acordul pe el).

E însă un parteneriat pe cel puțin trei ani și de 150 milioane dolari. Au început de la culori și au făcut o treabă excelentă. Am atașat câteva mostre să vezi la ce mă refer. Hasselblad are un renume în industrie pentru culori și chiar dacă nu pot fi aduse 1:1 pe un senzor de telefon, se apropie. Odată cu acest parteneriat, e posibil să discutăm tot mai des de cum sunt redate culorile. Deocamdată, impresia e pozitivă: nuanțele puternice sunt reproduse bine, în timp ce tonurile mai neutre completează imaginea.

Ca hardware, OnePlus folosește pe ambele telefoane aceiași senzori principali: 48 megapixeli pentru camera principală, 50 MP pentru ultrawide. Mai există un senzor monocrom de 2 megapixeli care să susțină cu informație celelalte camere. Iar pe 9 Pro mai e o cameră de zoom: 8 megapixeli.

Imaginile de mai jos au fost redimensionate pentru articol

Două chestiuni aici: camera (de pe telefon sau profesională) e pe cât de bună e și lumina. Și ține cont că-i un telefon. În ciuda numelui “Hasselblad” de pe spate sau din meniu nu înseamnă că se va descurca așa cum o face o cameră de 6.000 de euro sau mai mult. Deocamdată pot spune că primul pas e făcut și nu-i deloc rău. Altfel, modul tilt-shift e un gimmick pe care îl poți obține în orice aplicație de procesat imagini.

Dincolo de toate specificațiile și numele, cel mai important la o cameră foto e un singur lucru: să-ți placă să o folosești. Pe baza acestui criteriu eu pot spune că OnePlus e pe drumul cel bun. N-am experimentat cu filmarea 8K, pentru că mi se pare prea mult, dar cu modurile de fotografiere (inclusiv Pro) am făcut-o. Și imaginile sunt unde trebuie: detalii, culori și contrast. N-aș fi putut spune asta despre pozele făcute cu alte telefoane OnePlus de până acum, când performanța foto-video părea un lucru secundar pe lista priorităților.

Bateria și încărcarea. Fiecare telefon are baterie de 4.500 mAh și cu încărcarea pe fir la 65 de wați se încarcă de la zero la 100% în mai puțin de 30 de minute. E suficient? Față de ce mai există pe piață, cu siguranță. Până când vom ajunge la telefoane cu autonomie de-o săptămână, încărcarea rapidă e cel mai bun lucru care putea exista.

Performanță prin hardware. Cele două telefoane folosesc Snapdragon 888 și câte 8 sau 12 GB memorie RAM LPDDR5 și 128 sau 256 GB spațiu de stocare cu memorie UFS 3.1. Pe scurt, din punct de vedere al dotărilor, telefoanele sunt pe cât de rapide pot fi. Personal aș merge pe opțiunea cu 256 GB, pentru că o să vrei să faci poze și să filmezi. Filmează, totuși, 8K dacă vrei să experimentezi.

Camera ultrawide. Da, are rezoluție de 50 MP, dar nu senzorul contează, ci obiectivul. Spre deosebire de alți producători, OnePlus are o altă abordare. A folosit lentile care duc la o distorsionare de doar 1% (spre comparație, alte telefoane au între 10% și 20%). Asta înseamnă că ceea ce vezi pe ecran e ceea ce rămâne în imaginea finală. Pe alte telefoane imaginea trece printr-o procesare, dacă vrei, astfel încât să îndrepte marginile. Abordarea asta face ca pozele ultrawide să arate impecabil de la început până la sfârșit. Am atașat și un exemplu.

Sistemul de operare. Da, OnePlus încă folosește Android și-i spune OxygenOS, dar nu asta contează, ci că e una dintre cele mai bune abordări asupra transformării Android. Sistemul, per total, se simte rapid și curat, de la pagina aplicațiilor până la meniul de setări. Abordarea e minimalistă, fără prea mult accent pe culori, ceea ce înseamnă că nu sunt prea multe elemente care să te distragă. Și OnePlus se mai laudă și cu Turbo Boost 3.0 prin care poți avea cu 25% mai multe aplicații deschise în fundal.

Per total, propunerea OnePlus cu noua serie e aparte. Când vine vorba de camerele foto, e un singur compromis: dispariția camerei de zoom de pe OnePlus 9. Altfel, ce obții pe unul, obții și pe celălalt. Telefoanele sunt la fel de rapide, cu tot cu 5G la pachet. Ca design, ce nu ai pe OnePlus 9 e ecranul de ultimă generație, dar și ecranul curbat. Personal, aș prefera un ecran plat, LTPO, cu rată de refresh de 120 Hz, dar nici nu pot spune că m-a încurcat curbura ecranului de pe 9 Pro.

Cea mai bună alegere ar fi, totuși, OnePlus 9 Pro. Are ecranul – de-a dreptul splendid și cu tot felul de setări pe care le poți face ca să vizionezi mai bine conținutul – și are toate camerele pe care le-ai vrea. Voi reveni însă asupra OnePlus 9 într-un articol separat, pentru că prețul e prea bun pentru ce hardware oferă.