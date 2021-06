S-a lansat realme GT, telefonul 5G de care ai nevoie, la preț imbatabil: e excelent pentru jocuri și nu numai

realme GT e cel mai nou flagship al producătorului chinez și e tot ce-ți trebuie dacă ești pasionat de gaming și nu numai. La pachet, producătorul aduce și mai multe surprize.

realme aduce pe piața din România cel mai nou telefon flagship din gama sa. E vorba de modelul GT, un vârf de gamă destinat celor pasionați de gaming și nu numai. E primul flagship din anul 2021, fiind și primul model realme echipat cu Snapdragon 888. Acesta mizează pe trei elemente cheie importante, oferind la final o experiență completă la un preț imbatabil.

„Suntem încântați să vă prezentăm primul nostru flagship killer, realme GT, un pas important înainte în strategia noastră “Dual-Platform Dual-Flagship”, anunțată la începutul acestui an și care își propune să definească mai bine segmentul high-end. Prin oferirea unui număr generos de beneficii la un preț avantajos, realme GT este dovada clară că ne respectăm angajamentul de a le oferi tinerilor din întreaga lume posibilitatea de a avea acces la cea mai nouă tehnologie, făcându-le astfel viața mai ușoară” a declarat Sky Li, CEO realme.

realme GT, inspirat din viteza de pe circuit

Design-ul noului realme GT are la bază conceptul mașinilor sport GT, care au fost create pentru parcurge distanțe lungi cu viteză mare, oferind în același timp caracteristici de lux și performanțe deosebite. Plecând de la acest concept, seria GT de la realme oferă un design unic pe partea din spate, o sticlă 3D care reflectă lumina, dar și o variantă din piele ecologică cu o zonă distinctivă de culoare neagră care dorește să transmită senzația de viteză.

În varianta cu sticlă 3D, realme GT este oferit în două culori, Dashing Silver și Dashing Blue, ambele cu un pattern de săgeți care simbolizează dinamismul și viteza. Varianta în două tonuri cu piele ecologică și sticlă neagră este disponibilă doar în versiunea Yellow Racing, o culoare rară în lumea telefoanelor, ieșind astfel din tipar.

Putere mare de procesare

realme GT este echipat cu cea mai nouă platformă Snapdragon 888, cea mai modernă și mai sofisticată produsă până acum. Memoria RAM de tip LPDDR5 și memoria UFS 3.1 pentru stocare, reflectă într-un mod direct dedicarea brandului realme de a oferi un telefon rapid.

Realizat în procesul de fabricație pe 5nm, platforma Snapdragon 888 oferă o putere de calcul mare și o performanță AI deosebită. Alături de nucleul Cortex-X1 și cele trei nuclee A78, performanța a crescut cu 20%, iar consumul de energie a scăzut cu 50% în comparație cu generația anterioară.

Performanţe superioare

Cu scopul de a crea un telefon cu cea mai eficientă platformă Snapdragon 888 din punct de vedere termic, realme GT folosește un sistem de răcire din oțel inoxidabil de ultimă generație, care joacă un rol esențial în performanțele sistemului. Oțelul inoxidabil optimizează disiparea căldurii, oferind astfel o creștere cu 50% a puterii de răcire comparativ cu un sistem tradițional de răcire VC din cupru, fiind capabil să reducă temperatura procesorului cu până la 15 grade Celsius.

Cu toate că realme GT are un design subțire și cântărește doar 186 grame, bateria folosită are o capacitate generoasă de 4500mAh ce suportă încărcare rapidă SuperDart de 65W, permițând o încărcare completă în doar 35 de minute.

“Suntem foarte mândri să lansăm la nivel global noul nostru flagship realme GT. Precum mașinile GT care urmăresc viteza, performanța și precizia, realme GT este conceput pentru utilizatorii care doresc o experiență remarcabilă într-un smartphone emblematic. Sperăm că spiritul seriei GT va aprinde o pasiune în rândul tinerilor utilizatori de a-și depăși limitele și de a-și atinge potențialul maxim.” – spune Alessio Bradde, Product Marketing Manager.

Ca să înțelegi exact despre ce e vorba, iată câteva dintre specificațiile noului telefon:

Flagship screen – realme GT are un ecran produs de Samsung, Super AMOLED de 6.43 inch, 120Hz, capabil să ofere un timp de răspuns excelent, ideal inclusiv pentru cei mai buni gameri

Senzori duali de lumină – Senzorii de lumină duali amplasați atât deasupra ecranului cât și pe spatele telefonului oferă 4096 de niveluri de auto luminozitate

Conectivitate bogată – pe lângă conectivitatea 5G, realme GT oferă un Wi-Fi rapid și o conexiune Bluetooth modernă

Audio imersiv – realme GT oferă difuzoare Dolby Atmos Dual Stereo, tehnologie Hi-Res și o mufă jack de 3.5mm cu latență redusă și ecranat pentru a reduce interferențele.

Cameră foto de top – realme GT se mândrește cu o cameră triplă Sony de 64MP, cu mod portret de noapte și funcții AI pentru a oferi fotografii profesionale

Sistem de operare –GT va fi unul dintre primele telefoane din piață care va rula Android 12 Beta1. Astfel, colaborarea dintre realme și Google continuă să fie una excelentă, iar utilizatorii vor putea oferi feedback asupra noului sistem de operare pentru ca până la finalul anului noua interfață realme să fie perfect funcțională.

Modul GT – disponibil doar pe realme GT, acest mod este creat pentru utilizatorii care doresc performanțe maxime. Modul GT optimizează jocurile ce sunt capabile să ruleze la un număr ridicat de cadre pe secundă, utilizatorul bucurându-se de o experiență fluidă.

La ce preț ajunge în România

realme GT este acum disponibil în Polonia, Spania, Rusia și Tailanda. realme GT cu 12GB RAM/256GB stocare va fi disponibilă în trei culori: Dashing Silver, Dashing Blue și Racing Yellow la prețul de 599 euro. Varianta realme GT 8GB RAM/128GB stocare va costa 369 euro numai pe AliExpress, iar din 21 iunie pe Amazon Prime, verisunea cu 12GB RAM/256GB stocare va costa 499 euro.

În România, realme GT 8GB RAM/128GB stocare va costa 2499 lei, iar versiunea cu 12GB RAM/256GB stocare va costa 2799 lei. În perioada 16 iunie – 27 iunie, versiunea de bază va veni la pachet cu realme Watch S (ofertă la precomandă în limita stocului disponibil).

Pariu pe produse AIoT

realme urmează o strategie rapidă pentru următorii 5 ani, dorind să ofere o gamă completă de produse AIoT, formând un ecosistem propriu pentru tinerii consumatori din întreaga lume. În cadrul acestui eveniment, realme a prezentat primele două produse din această nouă strategie: realme Watch 2 Pro și realme TechLife Robot Vacuum.

Strategia pe care realme o urmărește poartă denumirea “1+5+T”, fiind o evoluție a strategiei anterioare “1+4+N”. Noua strategie este definită ca:

1 Smartphone considerat centrul ecosistemului AIoT

5 categorii cheie pentru produsele AIoT: căști True Wireless Stereo, produse portabile, televizoare, boxe inteligente și laptop-uri.

“T” reprezintă TechLife, o platformă deschisă care își propune să susțină start-up-urile AIoT inovatoare și dinamice prin partajarea canalelor de vânzări și a lanțurilor de aprovizionare proprii realme. TechLife se concentrează pe trei categorii de produse: Smart Entertainment (TV Box, proiectoare, boxe, accesorii de gaming), Smart Care (aspiratoare robot, purificatoare de aer etc) și Smart Connect (prize inteligente, becuri inteligente etc).

Toate produsele vor fi conectate prin aplicaţia realme Link, centrul ecosistemului AIoT al realme. În viitor, toate produsele vor fi conectate la realme Link pentru a aduce utilizatorilor o experiență AIoT completă.

“AIoT este o componentă cheie a viziunii pe termen lung și a strategiei de creștere, deoarece este destinată să transforme modul în care tinerii trăiesc și lucrează. Cu noua noastră strategie mergem mai departe în universul AIoT, creând o experiență AIoT cu adevărat cuprinzătoare, interconectată și adaptată, care va îmbunătăți fiecare aspect al stilului de viață modern adoptat de tinerii consumatori de astăzi. Pentru a realiza acest lucru vom continua să adoptăm tehnologii de nouă generație și să extindem gama noastră de produse AIoT, în timp ce lucrăm cu parteneri promițători care au aspirații similare, pentru a aduce produse AIoT mai interesante sub noua gama TechLife realme.” – spune Sky Li, CEO realme.

realme TechLife Robot Vacuum

Aspiratorul Robot Vacuum este primul produs anunțat de realme sub noua gama TechLife.

Este primul produs AIoT al companiei și folosește 38 de senzori care deservesc unor mulitudini de funcții. Printre acești senzori se regăsește un senzor LiDAR, cunoscut pentru utilizările sale în sisteme de navigație ale vehiculelor electrice. Cu acest senzor LiDAR, precizia este cu 12% mai ridicată în comparație cu generațiile anterioare.

După finalizarea unei scanări la 360 de grade în doar o secundă. Robot Vacuum poate evalua pozițiile relative cu o precizie de 98%.

Aspiratorul oferă o baterie de 5200mAh, are o putere de 3000Pa și un nivel de zgomot de doar 55dB. Rezervorul de gunoi are o capacitate de 600ml, iar rezervorul pentru apa este de 300ml. Aspiratorul poate fi controlat din aplicația realme Link, iar utilizatorii pot opta pentru comenzi vocale prin intermediul asistentului Alexa sau Google. Robot Vacuum are o înălțime de 10cm, un design elegant și mai multe moduri de aspirare și curățare, toate disponibile în aplicația Link.

realme lansează Watch 2 Pro

Noul ceas realme Watch 2 Pro a primit îmbunătățiri considerabile față de versiunea anterioară. Ecranul de 1.75 inch are o suprafață mai mare cu 65% față de generația anterioară, rezoluție 320 x 385 pixeli și luminozitate de 600 nits, cu 58% mai puternică față de generația anterioară. Astfel, imaginea rămâne vizibilă chiar și în lumină puternică.

realme Watch 2 Pro este un ceas conceput pentru utilizatorii cu un stil de viață activ și sănătos. Include diverse funcții pentru diferite scenarii precum un GPS, monitor SpO2, un senzor pentru măsurarea ritmului cardiac și 90 de moduri sportive în comparație cu cele 16 moduri disponibile pe generația anterioară. GPS-ul integrat folosește un sistem dual-satellite care oferă o precizie de 2.5 metri și o localizare mult mai rapidă de doar 2 secunde, permițând localizarea chiar și fără utilizarea unui telefon.

Autonomia bateriei de 390mAh este de 14 zile, astfel că utilizatorii nu vor fi nevoiți să-l încarce zilnic, bucurându-se de exercițiile preferate fără griji. Cu peste 100 de fețe ce pot fi schimbate, Watch 2 Pro îți oferă șansa să te exprimi aşa cum dorești și să-ți alegi un stil unic. O serie de fețe au fost proiectate de Grafflex, un artist cu influență globală în artă stradală și graffiti.

Compania a prezentat și ceasul realme Watch 2. Acesta oferă aceleași funcții precum modelul Pro, însă măsoară 3.5cm, are o autonomie de 12 zile, oferă senzor pentru măsurarea oxigenului din sânge și poate măsura ritmul cardiac. Este rezistent la apă IP68.

În perioada următoare, realme va prezenta o tabletă și un laptop. Ambele produse vor putea fi dezvoltate alături de fanii realme printr-un program dedicat unde fiecare va putea contribui cu idei geniale.