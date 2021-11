REVIEW: Nine Days, o poveste metafizică despre credința în viața de apoi: ce înseamnă să fii om, aici sau în oricare altă existență

Un grup de suflete nenăscute concurează pentru un loc pe Pământ, într-o amintire emoționantă a frumuseții trecătoare a vieții. Drama SF “Nine Days” este emoționantă, sinceră și metafizică. Îți amintește cum e să fii om și ce înseamnă asta, în adevăratul sens al conceptului.

Fascinantul film a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Sundance pe 27 ianuarie 2020 și a fost lansat în cinematografe de Sony Pictures Classics în Statele Unite pe 30 iulie 2021.

Scriitorul și regizorul Edson Oda a creat o uimitoare odă care prețuiește viața, integritatea, empatia și necesitatea companiei celor de lângă noi. Nine Days este un film uluitor. O lucrare unică, inteligentă și artistică care va determina studiourile, dar și pe iubitorii de film să urmărească cu atenție viitoarele proiecte ale lui Oda. Pelicula lui Oda este o reflecție frumoasă asupra a ceea ce înseamnă să fii aici, să fii în viață, să te bucuri cu toată ființa ta de fiecare senzație posibilă pe care o experimentezi, să vezi frumusețea existențială în cele mai mici detalii ale vieții.

Între regia sensibilă a lui Oda și emoția nuanțată a lui Winston Duke, personajul principal din Nine Days, se împletesc câteva noțiuni foarte profunde în ceva surprinzător de viabil. În film, Winston Duke (Will) intervievează cinci suflete nenăscute pentru a determina căruia i se poate da viață pe Pământ. O alegorie interesantă, dar și extrem de actuală: suntem în competiție pentru viață.

Nine Days, sau cum prețuim viața, când încă o avem

Astfel, Will este un arbitru care judecă sufletele înainte ca acestea să locuiască în trupuri vii. Locuiește într-o casă izolată, în mijlocul unui deșert, intervievând sufletele candidate pentru oportunitatea de a se naște. Dacă nu sunt selectați, Will le oferă o amintire de despărțire, înainte ca existența lor să fie ștearsă. Singura lui companie este Kyo, un suflet care nu a dispărut și de atunci a asistat la interviurile lui Will. Will își petrece zilele urmărind și luând notițe pe o multitudine de ecrane de televizor, fiecare afișând viața unui individ diferit pe care Will l-a selectat anterior. Preferata lui este Amanda, o tânără pasionată de vioară, în vârstă de 28 de ani. Cu toate acestea, în drumul ei către un concert, Amanda conduce prea repede pe autostradă și se izbește de un zid și moare.

În timp ce Will se luptă cu suferința sa cauzată de moartea Amandei, candidații încep să sosească la interviu pentru postul vacant pe care Amanda l-a lăsat în urmă – un proces care va dura nouă zile. El le pune candidaților întrebări simple despre viață și îi pune să ia notițe despre ceea ce le place sau nu le place la viața celorlalți care au fost aleși. Will este deosebit de intrigat de Emma, ​​care manifestă empatie și curiozitate sporite, în ciuda faptului că arată puțin interes pentru procesul de selecție. Pe parcursul celor nouă zile, majoritatea candidaților sunt demiși din diverse motive, cum ar fi conștiința de sine și lipsa de respect față de suferință. Will face tot posibilul să recreeze evenimentele vieții candidaților eșuați, cum ar fi mersul pe plajă sau plimbările cu bicicleta printr-un oraș, înainte ca candidații să dispară pentru totdeauna.

Kyo invită un alt intervievator din apropiere să se întâlnească cu Will, deoarece ea o alesese anterior pe verișoara Amandei pentru naștere. Ea îi arată lui Will o casetă la scurt timp după moartea Amandei, care dezvăluie că Amanda a lăsat în urmă un bilet de sinucidere înainte de accident. Kyo încearcă să îl ajute pe Will să treacă peste moartea ei, dar Will continuă să urmărească casetele din viața ei, neputând înțelege de ce a făcut-o. Will i-a spus Emmei că nu poate să-i spună nimic despre viața lui anterioară, dar ca răspuns la faptul că ea și-a arătat îngrijorarea pentru el, el îi arată acum că în viața anterioară el a susținut odată un spectacol de teatru care l-a făcut să se simtă viu, dar nu și-a urmărit niciodată pasiunea. după care. El reacționează furios când un alt candidat, Alex, subliniază ipocrizia lui Will pentru a judeca viețile oamenilor când nu a făcut niciodată nimic semnificativ cu propria sa viață.

În cele din urmă, doi candidați ajung în etapa finală: Emma și Kane. În timp ce Emma este lipsită de griji și vede ce e mai bun în oameni, Kane este mai pesimist, recunoscând răul din lume și dând dovadă de hotărâre să lupte împotriva lui. În ciuda faptului că Kyo îi recomandă lui Will să o aleagă pe Emma, ​​el îl alege pe Kane să se nască. Când Will îi oferă Emmei o ultimă experiență, ea scrie ceva, ist Will spune că nu poate face asta. Emma refuză apoi o ultimă experiență și optează să meargă prin deșert până când dispare. Will găsește mai târziu un bilet de la Emma în care îi mulțumește și îi explică că a scris amintirile fericite pe care le-a avut în timpul procesului de interviu. Will le găsește scrise în toată casa. Simțind regrete, aleargă prin deșert după Emma și recită cu pasiune selecții din Walt Whitman, iar apoi îi mulțumește.

Așadar, din mintea nesfârșită de imaginație a lui Edson Oda în debutul său în lungmetraj, Nine Days este o explorare superbă a ceea ce se întâmplă înainte de a ne naște, creând un sentiment de calm și liniște interioară. Probabil că cine a văzut filmul și nu știa că „Nine Days” a fost debutul în lungmetraj al regizorului Edson Oda, ar fi presupus, probabil, că Oda are multe filme în palmares. În Nine Days, el își prezintă viziunea îndrăzneață cu încredere, scriind și scenariul, și este suficient de curajos pentru a avea în centrul primului său film problemele eterne ale condiției umane: ce înseamnă să fii în viață sau cum apreciem viața când suntem aici, dar și conceptul de viață de apoi. Oda nu se ferește de aceste întrebări cruciale și găsește un format pentru a le aborda. „Nine Days” a primit numeroase elogii când a avut premiera la Sundance anul trecut. Este un debut atât de interesant.

Ne naștem, trăim și murim. Cu toate acestea, înainte de a putea intra în acest carusel numit viață, trebuie mai întâi să fim “intervievați”. Interogatorul este impunător, tăcut, pretențios, bine îmbrăcat. Mici ochelari ca ai bunicii îi stau pe nas, în timp ce pune întrebări celor care stau în fața lui. Și când nu face asta, el analizează fostele „posturi vacante” pe care le-a ocupat, urmărind de pe o bancă monitoarele care afișează numeroase vieți în curs. Dacă avem noroc, suntem aleși să mergem înainte, de la leagăn la mormânt. Dacă nu, poate că bărbatul va face tot ce poate pentru a ne oferi un moment trecător de fericire înainte de a dispărea în eter. E o poveste SF, dar cam ăsta e, de fapt, cursul vieții.