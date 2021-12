REVIEW LG Gram 16 – cel mai ușor laptop din lume sau cum să nu faci compromisuri la nimic

Când vine vorba de superlativ absolut, LG a făcut o treabă grozavă cu noul Gram 16. Nu de alta, dar este cel mai ușor din lume conform Guinness World Records, singura autoritate din domeniu care contează.

În urmă cu aproximativ 12 ani, Sony lansa Vaio X, un gadget ghiduș, nu foarte sprinten, care se lăuda cu titlul de cel mai ușor laptop din lume. Avea 655 de grame, un ecran de 11 inci cu o rezoluție de 1366 x 768 pixeli și un procesor criminal de lent, Intel Atom Z540. Spațiul de stocare era limitat la 128 sau 256GB, iar cantitatea de memorie RAM era bătută în cuie la 2GB DDR2.

Ca idee, indiferent cum era promovat, ultraportabilul cu pricina era un netbook. Deși cuvântul respectiv nu mai înseamnă nimic pentru multă lume, netbook-urile au fost foarte populare la un moment dat în timp și spațiu, dar veneau cu compromisuri fabuloase pe partea de performanță și utilitate. Erau menite exclusiv pentru internet, iar dacă începeai să scrii ceva într-un document Word, îți venea să-l arunci.

Relatarea de mai sus este relevantă pentru că vânătoarea după superlative absolute, nu de puține ori, poate fi distructivă. Te lauzi cu ceva, precum cel mai ușor laptop din lume, dar oferi o sumedenie de alte compromisuri ascunse în spatele acelui detaliu premium. Cel puțin aceasta era realitatea în 2009.

Acum, lucrurile stau cu totul altfel, iar toată ambiția, progresul tehnologic și efortul științific s-au aliniat pentru ca LG Gram 16 să devină realitate. Cam asta au încercat mulți alți giganți din domeniul tehnologiei să facă, dar nu a reușit niciunul, nu cu nivelul de performanță ascuns în foarte compactul LG Gram 16Z90P. Acest ultraportabil joacă în propria ligă. Este genul de sistem pe care, la prima vedere, îl asociezi cu un prototip de mașină care, până când va ajunge pe străzi, va suferi o sumedenie de transformări mai mult sau mai puțin discrete. Întâmplarea face că acesta nu este un prototip, ci un gadget disponibil comercial. Îl poți avea acasă, dar pentru că superlativele costă, e departe de a fi foarte accesibil.

REVIEW LG Gram 16 – hardware și specificații tehnice

Din momentul în care l-ai scos din cutie, acest laptop este neobișnuit de ușor, dacă nu chiar exagerat. Vorbim de un laptop a cărui diagonală de 16 inci se ascunde într-o carcasă de doar 1,19 kilograme. Pentru comparație, un MacBook Pro cu aceeași diagonală de 16 inci se încadrează în valoarea mult mai generoasă de 2,1 kilograme și nici ăla nu arată rău. Diferența este fantastică.

În funcție de ce laptop ai ținut ultima oară în mână, LG Gram 16 pare o ciudățenie a naturii, în cel mai bun mod cu putință. E neobișnuit de ușor, iar dacă te gândești că nu ți-a păsat niciodată de greutatea unul laptop, joacă-te zece minute cu acesta și vei înțelege prețul, alegerile de design, detaliile pe care nu le-ai mai văzut nicăieri în altă parte. În mod previzibil, este și foarte subțire, limitându-se la 1,68 centimetri. Celelalte dimensiuni sunt 35,59 x 24,34 centimetri.

Tot vizavi de atenția la detalii, merită să reții că acesta este un laptop realizat integral dintr-un aliaj de magneziu, probabil cea mai deștept calculată medie între anduranță, greutate și un pic de flexibilitate. Nu de alta, dar când ai o carcasă atât de subțire, e normal să o simți destul de firavă. Partea bună este însă că te înșeli, nu este firavă. Ai toate șansele ca, peste cinci ani, micuțul din imaginile alăturate să fie la fel de frumos și impecabil.

Dincolo de exteriorul atrăgător și de încărcătorul finuț cu USB Type-C, ultraportabilul este disponibil în trei finisaje, alb, argintiu și negru. Eu am avut ocazia să testez ultima variantă. În funcție de buget, îl poți cumpăra cu un Intel Core i5-1135G7 și un SSD de 512GB, dar eu am pus mâna pe versiunea superlativă, cu un Intel Core i7 – 1165G7 cu 1TB SSD M.2 PCI Express.

Procesorul cu pricina este realizat pe o arhitectură de 10nm, are o frecvență nativă de tact egală cu 2,8GHz și una de Turbo Boost egală cu 4,7GHz. Are 4 nuclee fizice și 8 thread-uri sau căi de procesare. Indiferent însă de procesor sau memorie internă, LG Gram 16Z90P este disponibil doar cu 16GB DDR4 RAM, mai mult decât suficient pentru toate scenariile pe care le ai în minte.

Pentru că vorbim de un sistem certificat Intel EVO, placa video integrată este Intel Iris Xe, o soluție mai multe decât decentă pentru gaming în condiții rezonabile, cu condiția să nu ai pretenții foarte mari la capitolul detalii grafice. Trecând însă peste faptul că niciun Gram nu a fost gândit pentru gaming, particularitățile de performanță le voi detalia mai jos.

Dacă ai o curiozitate vizavi de Intel EVO, certificarea americanilor vine cu beneficii importante pe partea de funcționalitate și performanță. Din acest motiv, ar fi bine să cauți sigla pe sistemele portabile din magazine. Cele mai importante condiții pentru o astfel de certificare sunt următoarele:

Să fie echipate cu procesoare Intel Core i5 si i7 Tiger Lake, din generația a 11-a și grafica integrată Intel Iris Xe

Să ofere o durata de viață a bateriei de cel puțin 9 ore sau mai mult, și cel puțin 4 ore cu o încărcare de 30 de minute prin fast charging pe dispozitivele cu ecran Full HD

Să iasă din modul “sleep” în mai puțin de o secundă

Să dispună de cea mai bună conectivitate cu ajutorul Wi-Fi 6, de aproximativ trei ori mai rapid decât Wi-Fi 5

Viteze de transfer extraordinare și posibilitatea de conectare a tuturor perifericelor necesare cu ajutorul Thunderbolt 4, inclusiv plăci video externe

Să fie echipat cu difuzoare, microfoane, camera HD de înaltă calitate și să dispună de software de anulare a zgomotului de fundal

Dacă tot am menționat ecranul de dimensiuni foarte generoase, 16 inci cu un raport de aspect de 16:10, merită să ai în vedere că are o rezoluție de 2560 x 1600 pixeli, cam de două ori mai multe decât un panou Full HD. Este IPS, cu unghiuri impecabile de vizibilitate din toate părțile, capabil să afișeze 99% din spectrul DCI-P3. Nu este sensibil la atingere, dar niciodată nu am îmbrățișat touchscreen-urile la laptopuri, deci mă încântă acest aspect. Contrastul maxim este foarte bun, luminozitatea este peste medie, iar negrul este cât se poate de profund. Cu fotografia de tapet implicită, pentru un moment, am crezut că am de-a face cu un OLED, atât de frumos sunt afișate detalii pe un fond negru absolut.

Conectica include două porturi USB 3.2 Gen 2×1 pe partea dreaptă, împreună cu un cititor de carduri micro SD. Pe stânga, sunt strecurate două porturi Thunderbolt 4 de tip USB-C. Un port hibrid ieșire de căști/intrare microfon este de asemenea prezent. O ieșire HDMI completează pachetul. Dacă Thunderbolt 4 îți este străin ca tehnologie, merită să ai în vedere că poate trimite un semnal video până la o rezoluție nativă 8K pe un monitor compatibil.

După cum am menționat, încărcarea se face prin USB Type-C. Personal, mi-aș fi dorit dorit ca încărcătorul de priză să aibă cablul detașabil, pentru a-l putea folosi și în alte situații. Dincolo de asta, amatorii de securitate sporită vor aprecia cu siguranță prezența un senzor de amprentă în spatele butonului de pornire al laptopului. Pe partea de comunicații wireless, sunt incluse Bluetooth 5.1 și 802.11 ax. Camera frontală este HD cu o rezoluție nativă 720p.

REVIEW LG Gram 16 – performanță și experiență de utilizare

Nimic nu mă încântă la un laptop decât o tastatură bună, cu o cursă a tastelor suficient de mare, spațiere, taste direcționale care nu sunt înghesuite și, eventual, o tastatură numerică. LG Gram 16Z90P le are pe toate. Cursa tastelor este de 1,65 milimetri, mai mult decât suficient pentru o precizie sporită în sesiunile extinse de tehnoredactare. În mod autentic, îți oferă o experiență satisfăcătoare la care, de obicei, se face compromis când se vânează o grosime infimă. Touchpad-ul multitouch de dimensiuni generoase suportă toate gesturile pe care le-ai putea avea în minte cu 2-3 degete și răspunde foarte eficient la comenzi.

La capitolul experiență audio, nu am avut pretenții foarte mari, având în vedere cât de subțire este. La un moment dat, indiferent cât de multe evoluează tehnologia, ajungi să fii limitat de legile fizice. Este certificat DTS:X Ultra și are două difuzoare de 2W cu o putere totală de maximum 5W cu ajutorul tehnologiei Smart Amp. Una peste alta, are o fidelitate surprinzătoare, o spațialitate care merită lăudată și înalte redate fără distorsiuni, chiar și la volum maxim. Mi-aș fi dorit ca joasele să fie mai impozante, dar când vine vorba de bas, ai nevoie de semnificativ mai mult spațiu în incintele acustice.

LG Gram 16 este un laptop pentru utilizatori de business cu bugete generoase și pretenții pe măsură. Din acest motiv merită lăudată și certificarea MIL-STD 810G, care se traduce prin rezistență la șocuri de la transport, la vibrații, la praf, temperaturi înalte sau joase și presiune.

Ca benchmark-uri, am rulat mai multe teste sintetice pentru a înțelege de ce este capabil noul LG Gram într-un set de circumstanțe controlat. Cel mai mult m-a impresionat SSD-ul de la Hynix care s-a reflectat într-o rată de citire de 3390MB/s și 2521MB/s la scriere, măsurată cu Crystal Disk Mark. În Cinebench, rezultatele au fost de 3317 puncte pe partea de multi-core și 1214 puncte în testul single-core. Ultima versiune de Geekbench mi-a generat 1482 de puncte în testul single-core și 4885 de puncte în testul multi-core. În testul OpenCL din cadrul aceluiași benchmark, rezultatul final a fost de 18.556 de puncte. În ultima versiune de PCMark, scorul final a fost de 4189 de puncte, format din 9373 de puncte la Essentials, 6830 la Productivity, 4352 de puncte la Digital Content Creation și 2989 la Gaming.

După cum ziceam, acesta nu este un sistem de gaming, dar am rulat totuși un 3DMark, iar în TimeSpy am obținut un scor de 1405 puncte, în timp ce la Fire Strike Extreme, a sărit un pic mai sus, până la 1672 de puncte. În practică, aceste valori se traduc prin faptul că ar trebui să te poți juca fără niciun fel de probleme CS:GO, poate chiar și GTA V, cu condiția să fii dispus la mici compromisuri pe partea de detalii grafice.

Autonomia am testat-o ca de obicei, simulând un scenariu de navigare pe internet. Am folosit aplicația web Refresh This pentru a reîncărca la fiecare 30 de secunde o pagină foarte stufoasă de Wikipedia, cea despre Al Doilea Război Mondial. În tot acest timp, sistemul a fost în Power Saving și am dezactivat închiderea automată a ecranului și intrarea în standby. Luminozitatea ecranului a fost la aproximativ 50%. Conform estimărilor din Windows 11, am pierdut 5-6-7% din baterie pe oră. La final, laptopul s-a închis după 13 ore și 2 minute. În mod realist, cred că această valoare poate crește destul de mult dacă reduci luminozitatea dincolo de 50%, depinde de mediul ambiant în care îți desfășori activitate

REVIEW LG Gram 16 – concluzie

Când cei de la LG și-au pus mintea la contribuție pentru a crea cel mai nou ultraportabil din seria Gram, a fost evident că nu și-au dorit să facă niciun compromis. Întâmplarea face că, împreună cu hardware-ul celor de la Intel, au făcut o treabă grozavă în a-și atinge scopul, atât pe partea de performanță, cât și de construcție.

Mă așteptam să fie mai gălăgios și nu e, mă așteptam să se încălzească mai tare și nu o face, mă așteptam să nu fie atât de sprinten dar ai fi uimit. Dintr-un punct de vedere, acest sistem face o treabă foarte bună în a-ți arăta cum este posibil să construiești un laptop în 2021. M-aș fi bucura să nu fie nevoie de 10.000 de lei pentru asta, dar și-i justifică din plin. Chiar și un profan într-ale tehnologiei își dă seama că acesta nu este încă un laptop. Este doar o dovadă a faptului că se poate.