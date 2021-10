ASUS ZenBook 14 Ultralight, poate cel mai ușor ultrabook pe platforma Intel Evo

Acest laptop face parte din gama ASUS ZenBook 14 Ultralight, echipat cu procesor Intel® Core™ i7-1165G7 si este un dispozitiv care face parte din platforma Intel Evo. Acesta combina performanta uimitoare si portabilitatea cu un aspect deosebit de atragator.

Cantarind doar 980 g, ZenBook 14 Ultralight include solutia revolutionara ASUS NumberPad 2.0 pentru productivitate imbunatatita si este echipat cu procesor Intel® Core™ din generatia a 11-a si solutia grafica integrata Intel® Iris® Xe, despre care vom discuta in detaliu in acest review. Afisajul sau cu patru margini ultra-subtiri NanoEdge ofera un raport ecran-carcasa extraordinar, de 92%. Datorita autonomiei sale extinse, ZenBook 14 Ultralight te ajuta sa duci cu succes la indeplinire mai multe sarcini, mai usor, oriunde te-ai afla.

Procesorul Intel® Core™ i7-1165G7 asigura o performanta exceptionala, are 4 core-uri si 8 thread-uri si atinge o frecventa maxima de pana la 4.7 GHz,cu ajutorul Intel Turbo Boost Max 2.0.

Asa cum am spus si la inceputul acestui clip, acest laptop face parte din platforma Intel Evo, lucru pe care il putem verifica daca ne uitam la sigla specifica de pe carcasa laptop-ului.

Ce inseamna platforma Intel Evo

Platforma Intel® Evo™ aduce combinația perfectă de performanță, receptivitate, durată de viață a bateriei și imagini uimitoare, într-o nouă clasă de laptopuri subțiri și elegante.

Pentru a face parte din platforma Intel® Evo™, modelele de laptop trebuie să îndeplinească anumite criterii si anume:

Sa fie echipate cu procesoare Intel Core i5 si i7 Tiger Lake, din generatia a 11-a si grafica integrata Intel Iris Xe

Sa ofere o durata de viata a bateriei de cel putin 9 ore sau mai mult, si cel putin 4 ore cu o încărcare de 30 de minute prin fast charging pe dispozitivele cu ecran Full HD

Sa iasa din modul “sleep” in mai putin de o secunda

Sa dispuna de cea mai bună conectivitate cu ajutorul Wi-Fi 6

Viteze de transfer extraordinare si posibilitatea de conectare a tuturor perifericelor necesare cu ajutorul Thunderbolt 4

Sa fie echipat cu difuzoare, microfoane, camera HD de inalta calitate si sa dispuna de software de anulare a zgomotului de fundal

Intel® Iris® Xe Graphics, bazată pe noua arhitectură grafică Intel Xe, oferă un salt tehnologic extraordinar, în domeniul graficii integrate, cu ajutorul careia te poti bucura de creație, divertisment si light-gaming.

Toate aceste performante sunt posibile datorita tehnologiilor Intel, iar in acest review vom discuta despre beneficiile fiecareia dintre ele:

Intel Turbo Boost Technology 2.0 creste dinamic frecventa procesorului, dupa cum este necesar, pentru a oferi un boost de performanta cand aveti nevoie si o eficienta energetica crescuta atunci cand nu aveti nevoie performanta.

Intel Hyper-Threading Technology foloseste resursele procesorului mult mai eficient și permite rularea a doua thred-uri pe fiecare core. Aceasta tehnologie ajuta foarte mult la rularea mai multor aplicatii simultan, fara a influenta receptivitatea sistemului.

Intel Speed Shift Technology ofera o receptivitate mai rapida cu schimbari de performanta de scurta durata, care permite procesorului sa selecteze rapid cea mai buna frecventa si tensiune pentru performante optime si eficienta energetica.

Cu ajutorul Wi-Fi 6 integrat puteti experimenta conexiuni ultra-rapide si fiabile la internet, chiar si pe retelele cu multe dispozitive conectate. Iar cu portul Thunderbolt 4 puteti conecta laptopul la alimentare si la accesorii folosind un singur cablu.

Pe partea de conectivitate, laptopul dispune de 2 porturi Thunderbolt 4, un output de microfon si o mufa HDMI.

Pentru pasionatii de gaming, acest laptop ultra portabil poate fi folosit si pentru a te putea juca. Haideti sa vedem cum s-a descurcat acest laptop in CS:GO. Rezultatul obtinut a fost de X FPS-uri. Asta se datoreaza in primul rand procesorului, pentru ca CS:GO foloseste in principal resursele acestuia, iar laptopul vine echipat cu un Intel Core i7 foarte puternic.

Laptopul pe care vi l-am prezentat face parte din gama ASUS ZenBook 14 Ultralight, echipat cu un procesor Intel® Core™ i7-1165G7 de-a 11-a generatie si o placa video integrata Intel® Iris Xe Graphics. Vreau să mai menționez faptul ca performantele produselor din aceasta gama pot varia in functie de memoria RAM.