REVIEW: HUAWEI WATCH GT 3, un ceas inteligent și capabil care promite că-ți va îmbunătăți viața

Suntem cu toții conștienți, cred, că ceasurile inteligente ne-au schimbat viața. Ne amintesc să bem apă, să facem sport, ne arată ce puls avem sau chiar să… respirăm. Avem nevoie de așa ceva? Da. Într-o eră a tot ceea ce se întâmplă pe repede-înainte, avem nevoie de propriul nostru „asistent personal”. Doar să nu devenim prea comozi și să lăsăm ceasul să facă totul pentru noi. Dar asta e altă poveste…

Cum ziceam, din proprie experiență, pe mine mă ajută smart WATCH-ul meu. Posed un HUAWEI WATCH FIT-FE9, model TIA-B09 de aproximativ trei ani, care este conectat la telefonul meu Huawei P30 Pro. De vreo doi ani, m-am apucat de sală: îmi verific pulsul când alerg pe bandă, în speranța eliminării câtorva calorii, mă avertizează când am trecut de un anumit număr de pași sau efort, dar îmi pune la dispoziție și multe programe de workout.

Dar suficient cu el, pentru că nu despre el vreau să-ți vorbesc. Vreau să-ți prezint în continuare HUAWEI WATCH GT 3-D53, lansat de curând, care are mult mai multe specificații decât cele menționate mai sus ale fratelui său. Așadar, am ales să verific ce poate cu adevărat ceasul inteligent al celor de la Huawei și l-am conectat la telefonul meu Huawei P30 Pro. Deși brandul are atât susținători, cât și critici în ceea ce privește produsele sale, majoritatea utilizatorilor cred că sunt de acord că Huawei stă foarte bine la capitolul hardware.

Ca referințe istorice, HUAWEI WATCH GT inițial a fost lansat în 2018. WATCH GT 2 a îmbunătățit interfața, a netezit lucrurile și a făcut ca întreaga experiență să se simtă mai plăcută. A fost urmat de WATCH GT 2 Pro, o interpretare premium a acestuia.

REVIEW HUAWEI WATCH GT 3 – hardware și design

În momentul în care deschizi cutia lui WATCH GT 3, vezi, în primul rând, un ceas elegant. Când îl pui la mână, observi cât de ușor este. O adevărată capodoperă, cadranul elegant de 42 mm captează lumina pe sticla curbată 3D, oferind o strălucire subtilă, asemănătoare apei. Adoptă un design tradițional, cu un finish lucios, însoțit de curele rafinate pentru un aspect modern și sofisticat. Poți să obții aspectul potrivit stilului tău: ai la dispoziție mai multe teme și designuri minimaliste pe care poți să le testezi pe cadranul de tip Always On Display, pornit în permanență. De asemenea, te poți juca cu varietatea bogată de curele — curele din Viton prietenoase cu pielea, curele elegante din piele de vițel și curele milaneze sofisticate, te ajută să strălucești cu orice ocazie.

Referitor la accesibilitate, este ceasul ideal când te grăbești și vrei să găsești o funcție rapid. Butonul rotativ din dreapta ceasului îl poți folosi pentru a mări și micșora aplicațiile de pe display și pentru a accesa rapid funcția țintă. Cu o rată de reîmprospătare ridicată, poți seta cu ușurință volumul și ora alarmei, chiar și atunci când mâinile sunt umede, oferindu-ți o experiență lină, fără întreruperi.

REVIEW HUAWEI WATCH GT 3 – autonomie

Pe baza rezultatelor testelor de laborator Huawei, utilizarea reală poate varia în funcție de diferențele dintre produse, obiceiurile utilizatorilor și variabilele de mediu. Astfel, bateria poate dura 14 zile în următoarele situații: 30 de minute de apeluri Bluetooth în fiecare săptămână, 30 de minute de redare de muzică în fiecare săptămână, monitorizarea ritmului cardiac activat, HUAWEI TruSleep™ activat pentru somn, 90 de minute de antrenament în fiecare săptămână (GPS activat), notificări de mesaje activate (50 de mesaje SMS, 6 apeluri și 3 alarme pe zi), ecranul este pornit de 200 de ori pe zi.

De asemenea, bateria poate dura opt zile în următoarele situații: 30 de minute de apeluri Bluetooth în fiecare săptămână, 30 de minute de redare de muzică în fiecare săptămână, monitorizarea ritmului cardiac activat, HUAWEI TruSleep™ activat pentru somn, monitorizarea stresului activată, 180 de minute de antrenament la fiecare săptămână (GPS activat), notificări de mesaje activate (50 de mesaje SMS, 6 apeluri și 3 alarme pe zi), ecranul pornit 30 de minute pe zi.

HUAWEI WATCH GT 3 acceptă încărcarea fără fir (wireless), astfel încât să poți folosi telefonul pentru a-l încărca atunci când uiți încărcătorul și să-ți iei la revedere de la anxietatea legată de durata de viață a bateriei. La o încărcare completă, HUAWEI WATCH GT 3 46 mm durează până la 14 zile, iar HUAWEI WATCH GT 3 42 mm durează până la 7 zile, așa că ești pe deplin pregătit să urmărești fiecare antrenament și să nu pierzi niciun control al sănătății.

REVIEW HUAWEI WATCH GT 3 – experiență de utilizare

TruSeen™ 5.0+ prezintă un nou modul de frecvență cardiacă îmbunătățit, care include opt fotodiode într-un aspect circular și două seturi de surse de lumină. Combinat cu o lentilă de sticlă curbată pentru o purtare confortabilă, reduce semnificativ interferențele externe. Mai mult, algoritmul AI a fost modernizat pentru a filtra semnalele zgomotoase mai eficient, permițând monitorizarea precisă a ritmului cardiac chiar și în timpul exercițiilor fizice intense și îmbunătățind acuratețea datelor de sănătate, cum ar fi oxigenul din sânge.

Ca alte specificații tehnice, pot menționa că suportă sistemele de satelit GPS, Beidou, GLONASS, Galileo și QZSS. Ceasul oferă performanțe anti-interferențe mai puternice, ceea ce îmbunătățește efectiv puterea și stabilitatea semnalelor de poziționare în aer liber. Antrenamentele tale pot fi înregistrate cu precizie și fiecare picătură de transpirație contează. Semnalele cu bandă duală L1 și L5 ale HUAWEI WATCH GT 3 oferă o poziționare precisă. Mai mult, poți conecta HUAWEI WATCH GT 3 la smartphone-ul tău prin Bluetooth atunci când faci exerciții în aer liber, faci treburi casnice sau gătești și, astfel, te poți bucura de confortul de a vizualiza istoricul apelurilor, de a răspunde și de a respinge apeluri pe ceas.

N-o să-ți spun că vei levita ca tipul din clipul pentru campania publicitară a ceasului, dar programul de relaxare este benefic. L-am testat și pot să spun că e un exercițiu bun când vrei să iei o pauză de la muncă.

Dacă-ți mai spun că ceasul indică ora răsăritului și apusului soarelui în fiecare zi, acceptă afișarea diferitelor faze ale lunii și te ține informat în timp real cu privire la schimbările mareelor, o să spui că spun bazaconii, dar mi se par detalii interesante. Barometrul de altitudine încorporat monitorizează presiunea aerului în timp real și te avertizează în cazul unor schimbări drastice, înainte de apariția condițiilor meteorologice extreme, adăugând un nivel de protecție suplimentar pentru aventurile tale în aer liber.

N-o să-ți promit c-o să facă un atlet din tine, însă HUAWEI WATCH GT 3 îți poate evalua abilitățile atletice pe baza datelor istorice de alergare și îți poate oferi un plan de alergare personalizat și profesional, pentru alergarea zilnică și pregătirea pentru curse, indiferent dacă ești începător sau un alergător avansat. Mai mult, îți poate oferi ghidaje de urmărire. În timpul ciclului de antrenament, programul poate fi ajustat automat și reglat pe baza execuției efective a cursului și a feedback-ului datelor, ajutându-te să-ți îmbunătățești eficiența antrenamentului și să-ți atingi cu mai multă ușurință obiectivele de alergare.

Pe baza indicatorilor de monitorizare, precum ritmul cardiac și distanța de alergare, evaluează în mod inteligent indicele de alergare și stresul de antrenament, precum și sarcina de antrenament, nivelul de recuperare și ritmul cardiac de recuperare, oferind recomandări pentru a planifica mai bine intensitatea antrenamentului și timpul pentru a îmbunătăți calitatea instruirii.

De asemenea, cu o navigare offline precisă, HUAWEI WATCH GT 3 oferă funcția Route Back care te poate ghida înapoi atunci când pierzi indicațiile de orientare. La fel ca un ghid experimentat, oferă sugestii vocale cu privire la timpul estimat de sosire, distanța rămasă și rutele recomandate atunci când explorezi noi destinații. Când antrenamentele sunt finalizate, generează automat rute de călătorie în aplicația Huawei Health, astfel încât să poți partaja și să îți inviți prietenii să se alăture. Poate la un traseu prin munți, de ce nu?

REVIEW HUAWEI WATCH GT 3 – concluzie

Îți pune la dispoziție peste o sută de moduri sportive precum alergare, ciclism, drumeții, înot sau schi. Indiferent dacă faci scuba sau transpiri pe terenul de fotbal, te poți bucura la maxim de antrenament și îți poți înțelege mai bine efortul. De asemenea, poți folosi ceasul pentru a reda muzică, în timp ce faci sport. Când faci exerciții, ceasul poate fi conectat la diferite echipamente și aplicații sportive. Frecvența cardiacă și alte date de la ceas pot fi sincronizate cu echipamente precum benzile de alergare, elipticele etc și poți sincroniza datele cu aplicații sportive de la terți, prin intermediul aplicației Huawei Health, pentru a te ajuta să evaluezi și să-ți ajustezi exercițiile sau timpul pentru acestea.

Cel mai important aspect, însă, din punctul meu de vedere, mai ales în situația în care ne aflăm de doi ani, este saturația de oxigen din sânge (SpO2). Este unul dintre semnele vitale importante care pot reflecta aportul de oxigen al organismului. HUAWEI WATCH GT 3 oferă automat detectarea nivelului SpO2 pe 24 de ore, indiferent dacă lucrezi, faci exerciții sau dormi.

În final, pot spune, cum menționam la început, că este “asistentul personal” ideal. Este timpul să te ridici, să bei apă și să faci exerciții fizice — ceasul stabilește obiective tale zilnice și-ți oferă mementouri atente pentru a te ajuta să dezvolți obiceiuri sănătoase. Ai în vedere un program de somn consistent pentru a începe ziua devreme cu energie – ceasul o să aibă grijă să-ți amintească asta. Când te simți obosit, ridică-te, fă o plimbare, respiră aer curat și continuă-ți ziua. Ceasul acesta este prietenul tău. Îți poate urmări somnul pentru a te ajuta să îți formezi rutina de somn, să îți monitorizezi ritmul cardiac, să-ți reglezi respirația și să eliberezi tensiunea atunci când ești stresat. De asemenea, femeilor le înregistrează ciclul menstrual, precum și starea general a corpului. Una peste alta, te ajută să-ți relaxezi mintea și, cu un pic de noroc, să te bucuri de viață.

WATCH GT 3 este un cadou ideal de sărbători, acesta fiind și parte din oferta specială a companiei de Crăciun dedicată tuturor femeilor, alături de căștile FreeBuds Lipstick, un cântar FatScale 3 și o curea de ceas Easy Fit. Tot în campania de Crăciun, Huawei aduce și alte surprize pentru clienți, astfel că cei care achiziționează ceasul din magazinul online al companiei participă la tragerile la sorți din datele de 17 și 22 decembrie, unde pot câștiga vouchere Sephora de 300 lei. Pe lângă cele două versiuni de mărimi disponibile, de 46mm și 42mm, ceasul prezintă și 4 variante de design, cu prețuri recomandate de vânzare cuprinse între 1.199 lei și 1.499 lei în magazinul online www.huaweistore.ro și în magazinele partenere de retail.

De asemenea, există și varianta HUAWEI WATCH GT 3 de 46mm, disponibil în ediția Elite, cu brățară metalică, la prețul recomandat de vânzare de 1.499 lei și ediția Active, cu brățară din elastomer, la prețul recomandat de 1.199 lei. Varianta de 42mm, este disponibilă în ediția Elegant, cu brățară din piele la prețul recomandat de vânzare de 1.199 lei și cu brățară metalică milaneză la prețul recomandat de 1.399 lei.

Cei care achiziționează oricare dintre aceste modele din magazinul online Huawei sau din rețelele de retail partenere, până pe 8 ianuarie 2022, beneficiază și de 12 luni de protecție gratuită a ecranului fără costuri suplimentare.