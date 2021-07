REVIEW Huawei Watch 3 Pro, ceasul de top care se potrivește la orice telefon sau vestimentație

Ne aflăm în era tehnologiei, a secolului în care tot mai multe dispozitive sunt conectate între ele. Indiferent că vorbim despre laptopuri, autovehicule sau IoT (Internetul Lucrurilor), suntem în permanență conectați.

Astăzi, am ales să verific ce poate cu adevărat ceasul inteligent al celor de la Huawei. Brandul are atât susținători cât și critici în ceea ce privește produsele sale. Cu toate acestea, sunt convins că majoritatea utilizatorilor ar trebui să fie de acord cu mine, astfel că, Huawei stă foarte bine la capitolul de hardware.

De-a lungul timpului, Huawei a lansat foarte multe produse ale căror raport calitate-preț se află pe primele locuri ale topului tehnologic mondial.

Review Huawei Watch 3 Pro – unboxing și design

În momentul în care deschizi cutia, poți observa că design-ul ceasului nu este unul care a suferit schimbări în comparație cu dispozitivul anterior, lansat în 2015. Corpul este în continuare circular, realizat din titan și o curea standard de 22 mm.

În mod normal, ceasurile cu astfel de trăsături, se simt destul de greoaie, lucru care nu pot menționa despre Huawei Watch 3 Pro care se simte destul de ușor la încheietura mâinii, având o greutate totală de 63 de grame, fără curea.

Totodată, afișajul de 1,43 inci și cadranul de 48 mm sunt destul de mari pentru a vedea fiecare detaliu de pe ecranul ceasului. Remontorul din lateral este, de asemenea, fabricat din titan, iar ceea ce mi-a plăcut, este faptul că este scris mic ”Huawei Watch” pe lateral.

Acesta are o funcționalitate atât de a derula meniul, cât și cea de buton. Există un alt buton a cărei funcție poate fi personalizată, însă setarea implicită este cea de antrenament. În ceea ce privește încărcătorul, mi-ar fi plăcut să existe și un adaptor de priză în pachet, în cazul în care, prin preajmă nu vei avea un port USB.

Review Huawei Watch 3 Pro – Software, baterie și conectivitate

Upgrade-ul important adus în cadrul Huawei Watch 3 Pro este sistemul de operare. Acesta rulează HarmonyOS 2.0, iar în ceea ce privește designul sistemului de operare, dezvoltatorii doar au mărit fontul pentru a se potrivi ecranului mai mare, în timp ce pictogramele, au rămas aceleași.

Dintre aplicațiile care se regăsesc preinstalate, acestea sunt destul de cunoscute dintre care pot enumera ritm cardiac fiind aplicația care îți urmărește bătăile inimii, urmărirea somnului care va măsura numărul de ore de somn precum și calitatea somnului, măsurători SpO2 care arată saturația de oxigen din sâne, exerciții de respirație care te vor ajuta să depășești moemntele mai puțin plăcute, precum și nivelul de stres, lucru care este foarte esențial în această eră.

Totodată pot adăuga faptul că Huawei Watch 3 Pro este primul smartwatch care are implementată tehnologia de măsurare a temperaturii pielii. Am făcut un test rapid și mi s-a părut o opțiune foarte interesantă, pe care nu am mai întâlnit-o în cazul altor dispozitive.

În ceea ce privește modurile sport, Watch Pro 3 de la Huawei vine cu peste 100 de moduri sportive, iar o parte dintre acestea sunt reprezentate de antrenamentele animate, lucru care te-ar putea ajuta să îți dai seama de corectitudinea exercițiilor pe care le faci.

O diferență poate fi remarcată în ceea ce privește integrarea cu Huawei AppGallery, astfel că oferă aplicații care pot rula fie singure, fie instalate deja pe telefon.

În ceea ce privește magazinul din spatele Harmony OS, pe mobile, acesta găzduiește 134.000 de aplicații, câteva dintre ele fiind compatibile și cu ceasul. Având în vedere progresul rapid al Huawei la acest capitol, librăria probabil că se va mai extinde în viitorul apropiat.

Tot la meniu, pot menționa faptul că Huawei a decis să îți ofere opțiunea de a avea aplicațiile atât într-o grilă, pe care o poți viziona per ansamblu, cât și într-o listă, pentru a putea vedea mai detaliat și clar selecția pe care o preferi.

La capitolul schimbări majore, mai pot adăuga faptul că, Huawei a decis să aducă în cadrul Watch 3 Pro conectivitatea Wi-Fi, având în vedere că în trecut, opțiunile erau limitate doar la Bluetooth și GPS. Aici, am fost plăcut impresionat de faptul că are NFC încorporat și totodată, se poate conecta singur la o rețea mobilă.

În ceea ce privește bateria, Huawei este recunoscut pentru faptul că oferă o durată de viață a bateriei destul de mare. Dacă producătorul promite până la 21 de zile de utilizare la o singură încărcare, lucrurile se schimbă drastic în momentul în care eSIM este conectat, NFC este activat ocazional, iar Wi-Fi pornit, durata de viață a bateriei de 790 mAH durează puțin peste trei zile. Încărcătorul magnetic, care vine inclus în cutie, poate realiza o încărcare completă în aproximativ trei ore.

Review Huawei Watch 3 Pro – concluzie

Noul smartwatch Huawei, oferă destul de multe caracteristici care pot satisface cerințele unui număr foarte mare de oameni. Pe lângă diversele aplicații pentru sănătate și monitorizare, durata de viață a bateriei în combinație cu greutatea acestuia, transformă Watch 3 Pro într-un bun competitor.

Ceasul are un design clasic, ceea ce îl poate încadra perfect în orice ținută pe care o vei purta și aduce mai multe upgrade-uri care erau așteptate de utilizatorii Huawei. Totuși, magazinul de aplicații nu dispune de foarte multe variante de software, lucru care îl face să piardă puțin în fața competiției acerbe.

Ceasul prezintă multe îmbunătățiri comparativ cu versiunea anterioară a Huawei, iar design-ul acestuia este unul pe placul meu. În ciuda prețului mai ridicat, în acest moment ceasul este disponibil la oferta de precomandă până pe 14 iulie – WATCH 3 Pro are o ofertă bundle cu Huawei FreeBuds Pro, iar WATCH 3 alături de Huawei FreeBuds 4i.