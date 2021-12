REVIEW HUAWEI MateView GT 27”, creat pentru gaming, perfect pentru divertisment

Cei mai mulți asociază brandului HUAWEI cu telefoane, tablete sau echipamente de rețelistică. În ultimii ani, însă, și-au extins portofoliul către alte spectre ale tehnologiei, iar seria MateView de monitoare vine la pachet cu tot ce trebuie pentru a-ți fura privirea.

MateView GT este seria de monitoare de gaming de la HUAWEI. Aceasta include două modele, de 27 și 34 de inci. Diferența de preț între ele este semnificativă, dar calitatea video este una cât se poate de similară. În doar câteva cuvinte, optezi pentru modelul cu diagonală mai mare dacă îți permite spațiul și dacă te încântă perspectiva unui raport de aspect de 21:9, ultra-lat. Versiunea de 27 de inci este un pic mai tradițională, cu un raport de aspect de 16:9, la fel ca majoritatea filmelor și serialelor de la TV.

Un alt aspect care justifică diferența de preț dintre cele două constă în soundbar-ul de la baza ecranului în cazul HUAWEI MateView GT 34”. Are o putere nominală de 2 x 5W și sunt destul de optimist că îți va umple fără probleme un dormitor cu sunet de calitate, dacă vrei să te uiți la un film cu un prieten. O ieșire audio lipsește din fratele său mai mic.

REVIEW HUAWEI MateView GT 27” – specificații de top la pachet

Noul monitor HUAWEI MateView 27” este destinat plăcute activități de gaming. În acest scop, pe lângă faptul că este curbat la 1500R, iar imaginea te plasează în mijlocul acțiunii, are și o rată de reîmprospătare de 165Hz, una cu mult peste media de aproximativ 60Hz din piață. Suportă HDR, iar la capitolul intrări, îți pune la dispoziție atât un port HDMI, cât și un DisplayPort. În cutie, cablul DisplayPort te ajută să profiți de tot ce are mai bun de oferit acest ecran. În teorie, există și un port USB C, dar acela este utilizat în procesul de alimentare cu energie electrică, nu reprezintă o intrare sau o ieșire de semnal video. Dacă te încântă ideea unei intrări video de tip USB-C, poți opta pentru versiunea de 34 de inci.

Tot la capitolul specificații tehnice intră rezoluția nativă de 2560 x 1440 pixeli afișată pe un panou VA cu o rată de reîmprospătare de 165Hz. Gamutul de culoare este de 90% din DCI-P3, în condiții tipice, dar acoperă 100% din sRGB. În practică, aceste valori se traduc prin faptul că este perfect pentru divertisment, indiferent dacă vorbim de cele mai pretențioase jocuri sau filme de pe Netflix. În același timp, ar fi bine să iei în calcul că, deși nu a fost gândit pentru Photoshop sau proiectare 3D, se descurcă mai mult decât rezonabil și în editare foto/video.

Puterea luminoasă de 350 de niți și contrastul de 4000:1 sunt suficiente pentru o certificare HDR10, ca să fii sigur că te bucuri de întreaga plajă de culori a filmelor și jocurilor tale compatibile cu această tehnologie. Ca un detaliu interesant, MateView 27” este certificat TÜV Rheinland Low Blue Light și Flicker Free. Asta înseamnă că ar trebui să-ți ofere o experiență vizuală relaxantă și odihnitoare, dacă asta îți dorești.

În cazul în care domeniul îți este străin, expunerea la lumină albastră sau rece, precum lumina de benzinării, afectează negativ secreția de melatonină (hormonul somnului). Astfel, adormi mai greu, te trezești mai des, te odihnești mai puțin. Printr-o emisie redusă de lumină albastră, cum poți activa din setările acestui monitor, toate acele probleme se rezolvă, iar dacă ești nevoit să lucrezi până târziu sau vrei să te joci mult după ce apune soarele, particularitatea cu pricina îți face bine.

Gamerul din tine se va bucura de includerea unor funcții create special pentru a-ți face viața mai ușoară în jocuri. De exemplu, poți activa la nivel hardware afișarea numărului de cadre pe secundă, ca să ai în permanență o evidență clară a performanței configurației tale hardware în jocurile preferate. În plus, dacă ținta dintr-un shooter este prea mică sau discretă, o poți activa și personaliza rapid din setările monitorului pentru a-ți face viața mai ușoară în următoarea sesiune agresivă de Call of Duty.

În cazul în care ești adeptul VESA și îți place să-ți ții monitorul pe un stand propriu sau atârnat pe perete, HUAWEI MateView 27” este certificat VESA 100x100mm. În doar câteva momente, fără vreun șurub, îi demontezi piciorul din fabrică și-l conectezi la ce vrei tu. Pe de altă parte, nici standul preinstalat nu este de neglijat. Se montează și demontează ușor și îți oferă un grad sporit de flexibilitate. Îl poți ridica sau coborî pe o plajă de aproximativ 11 centimetri, iar dacă te încântă să lucrezi cu panoul înclinat, îl poți rabata cu un singur deget între -5 și 20 de grade.

REVIEW HUAWEI MateView GT 27” – experiență de utilizare

Imediat după ce l-am scos din cutie, am conectat noul monitor de la HUAWEI la un laptop printr-un adaptor de la USB-C Thunderbolt la DisplayPort. Ca o notă de subsol importantă, în cazul în care îl vei folosi prin HDMI, s-ar putea să fii limitat de cablu la 60Hz sau, în cel mai optimist caz, la 144Hz. Pentru a te bucura de cei 165Hz menționați pe cutie, la rezoluție nativă de 2560 x 1440 pixeli, ai nevoie de un conector DisplayPort.

M-am jucat câteva sesiuni de Call of Duty, dar am pornit un pic și bătrânul Quake. Experiența vizuală este impresionantă. Rata de refresh sau reîmprospătare sporită adaugă foarte multe beneficii ecuației. Timpul de răspuns scăzut și particularitățile pe care le poți ajusta din meniu îți fac viața mai ușoară, îți îmbunătățesc în mod autentic performanța în jocurile preferate, indiferent dacă vorbim de o strategie precum Desperados III sau un shooter precum COD Warzone.

Pe partea de conținut media, am făcut mai multe teste pe YouTube și Netflix, iar detaliile sunt redate frumos, culorile sunt afișate cu acuratețe, iar luminozitatea este uniformă pe întreaga suprafață a panoului. Asta înseamnă că nu vezi fluctuații de nuanțe sau contrast de la o margine la altă. Unghiurile de vizibilitate, de asemenea, sunt surprinzător de bune, având în vedere că acesta nu este un monitor IPS. Chiar și așa, îți recomand să stai fix în fața lui pentru a te bucura de tot ce are de oferit vizual, atât din prisma curburii, cât și a performanței cromatice.

În plus, îl poți conecta și la un PlayStation, la fel de ușor ca la PC sau laptop, dar nu uita de faptul că nu are o ieșire audio sau difuzoare. Din acest punct de vedere, este un monitor tradițional. Ca o soluție, fie îți scoți semnalul audio direct din laptop sau desktop, fie din controllerul consolei sau prin intermediul unui receiver audio/video. HUAWEI MateView 27” preia și redă doar semnal video.

În ceea ce privește parametrii de vizionare, îi poți ajusta cu ușurință folosind un joystick discret amplasat sub monitor. Îl apeși odată, meniul îți apare pe ecran și navighezi în ce direcție vrei tu. O apăsare în mijloc funcționează ca o confirmare. Pe lângă setările pe partea de gaming pe care le-am menționat mai sus, îi poți reseta la parametrii din fabrică în cazul în care nu-ți plac modificările făcute. Ca un detaliu util în anumite jocuri de viteză mare, din parametrii de imagine (Picture), poți micșora la maxim timpul de răspuns ajustând funcția Overdrive, alegând dintr-una din cinci variante, de la 0 la 4. Nu lipsesc opțiunile de temperatură de culoare sau lumină albastră redusă, pe lângă contrast sau luminozitate.

REVIEW HUAWEI MateView GT 27” – concluzii

HUAWEI MateView GT 27” este un monitor de gaming peste medie cu un preț pe măsura așteptărilor, dar și a specificațiilor oferite. Personal, mi-aș fi dorit o intrare USB Type-C – Thunderbolt, dar aceea este prezentă în modelul mai mare, de 34 de inci. Dincolo de acest aspect, conectica este suficientă. Intrarea DisplayPort te ajută să profiți de tot ce are de oferit acest ecran, în timp ce portul HDMI asigură compatibilitatea cu aproape orice desktop, laptop sau consolă de gaming.

Ecranul curbat ar putea părea un moft la prima vedere, dar după câteva minute de utilizare, la distanța potrivită, te introduce mai mult în acțiune, te face mai atent la ce se întâmplă în joc. Nu este un truc, este o funcție utilă care, în mod previzibil, se reflectă și în preț. În România, poți achiziționa acest monitor la 1880 de lei, iar având în vedere designul premium, ramele aproape inexistente pe trei dintre cele patru laturi și timpul de răspuns infim, valoarea respectivă este justificată.