REVIEW – Huawei MatePad 11 sau tableta care ar putea fi perfectă

Când vine vorba de tablete, cei de la Huawei au o istorie destul de stufoasă, iar de când au fost nevoiți să renunțe la serviciile Google, se pare că au devenit și mai ambițioși. Huawei MatePad 11 este rezultatul acelei ambiții.

Pentru un moment în timp, tabletele păreau că nu mai sunt atât de relevante. Ecranele telefoanelor au devenit din ce în ce mai mari, tablete nu s-au ieftinit foarte mult, iar nișa lor părea destul de obscură. Acea realitate de moment nu a făcut însă decât să ambiționeze giganții în domeniu să facă gadgeturi memorabile, utile într-o varietate foarte mare de scenarii.

În 2021, s-ar putea să ai un telefon cu un ecran generos, dar dacă vrei să te uiți la un podcast în timp ce gătești, să citești o carte în format digital sau să te joci un Call of Duty, s-ar putea ca o tabletă să-ți facă viața mai ușoară și experiența mai plăcută. Din aceste motive și nu numai, am considerat că tabletele nu o să moară niciodată și am fost mândru posesor de una din 2010. Nici nu are rost să mai insist pe faptul că o tabletă este partenerul perfect pentru școala online.

Aici intră în ecuație Huawei MatePad 11, una dintre cele mai capabile tablete lansate în ultima perioadă. Disponibilă din luna iulie a acestui an, aceasta finalizează ruperea de Google cu un mix perfect de funcționalitate, performanță și soluții fiabile pentru acces la aplicațiile tale preferate. Rulează HarmonyOS 2.0 și vine la pachet cu un preț corect. Ce să-ți mai dorești?

Review Huawei MatePad 11 – pachet și specificații hardware

În momentul în care citești acest material, sunt șanse foarte mari să poți achiziționa noul MatePad 11 de la Huawei împreună cu o tastatură magnetică și o husă cât se poate andurantă fără niciun cost suplimentar și cu o reducere considerabilă. Având în vedere rezultatul final, la aproximativ 2000 lei, obții de fapt o tabletă ce poate funcționa fără probleme ca laptop, dar îți oferă acces și la majoritatea aplicațiilor tale favorite de Android. Oferta cu pricina o găsești în magazinul virtual Huawei.

Noua tabletă de la Huawei se ascunde într-o carcasă din plastic cu o ramă metalică, pentru a-i spori anduranța. Eu am testat varianta cu 8GB RAM și o memorie internă de 128GB. În magazinele de la noi, însă, văd că există versiunea cu doar 6GB RAM. În funcție de scenariile de utilizare pe care le ai în minte, acest detaliu s-ar putea să nu conteze prea mult, dar merită avut în vedere. Dincolo de asta, spațiul de stocare poate fi extins prin intermediul unui card microSD de până la 1TB.

Huawei MatePad 11 are doar 485 de grame și o grosime de 7,3mm. Restul dimensiunilor sunt 253.8 x 165.3. Tot la capitolul detalii vizuale intră tipurile de finisaj. În teorie, acest gadget poate fi achiziționat în culorile Matte Grey, Isle Blue și Olive Green. Eu am avut acces la prima variantă, cea de un gri închis.

Ecranul efectiv are o diagonală de 10,95 inci, iar dacă ai o sensibilitate pentru rame subțiri, te vor bucura cele incorporate aici. Sunt micuțe și discrete, pentru un raport între suprafața utilizabilă a ecranului și partea frontală a tabletei de 86%. Este important de reținut și lăudat faptul că panoul folosit aici este un TFT LCD de tip IPS cu 120Hz. Aceasta din urmă este o valoare impresionantă mai ales în jocuri, dar și în experiența de utilizare de zi cu zi, animațiile sunt mai line, iar navigarea, mai puțin obositoare pentru ochi. Rezoluția nativă este de 2560 x 1600 pixeli cu 275ppi.

În ceea ce privește performanța efectivă, aceasta este asigurată de un Snapdragon 865 de la Qualcomm cu următoarea configurație – 1 x Cortex-A77 Based 2.84 GHz + 3 x Cortex-A77 Based 2.4 GHz + 4 x Cortex-A55 Based 1.8 GHz. Chipsetul grafic sau GPU din SoC este un Adreno 650. Deși voi detalia mai jos mai multe aspecte care țin de viteză, este important de reținut că acesta este unul dintre cele mai rapide procesoare de mobile de pe piață și se descurcă de minune în Call of Duty, de exemplu.

Partea de captură este asigurată de o cameră principală de 13MP cu F/1.8, capabilă de fotografii cu o rezoluție de până la 4160 x 3120 pixeli și filmare 4K. Un bliț LED este de asemenea prezent pentru a lumina scenele mai întunecate. Camera frontală are 8MP cu F/2.0 capabilă de fotografii de 3264 x 2448 pixeli și clipuri video sau videoconferințe la rezoluție Full HD 1080p.

Acumulatorul ascuns la interior are 7250 mAh și poate fi încărcat cu ajutorul transformatorului din cutie o viteză de până la 10V și 2.25A. Asta înseamnă că ajunge de la zero la 100% în aproximativ 2 ore. În ceea ce privește utilitatea acelei baterii, te poți aștepta la o zi întreagă de utilizare fără emoții, 12-14 ore, atât pe streaming, cât și navigare pe internet. Ține de ce vrei să faci și de luminozitatea ecranului în acele momente, dar nu ar trebui să-ți faci griji.

La capitolul conectică, suportă Wi-Fi 6 și Bluetooth 5.1 cu LDAC HD Audio, ca internetul să ți se miște mai rapid ca niciodată, iar căștile tale wireless să se audă cât pot de bine. Are un port USB Type-C pe care îl folosești la încărcare și transfer de date, dar un detaliu important ține de faptul că îți poți folosi tableta pentru a încărca un smartphone sau o altă tabletă cu până la 1A și 5V.

Tot din construcție fac parte patru microfoane și patru difuzoare. Acestea din urmă, conform specificațiilor oficiale, au fost calibrate împreună cu ingineri de sunet de la Harman Kardon, un brand cunoscut în industria audio. Indiferent cine sau de ce le-a făcut, se aud absolut incredibil. Vei uita cu siguranță faptul că sunetul vine de la o tabletă atât de subțire. Sentimentul de spațialitate este neobișnuit, nu sună deloc înfundat și îți umple cu brio o cameră cu sunet peste medie. Are până și niște frecvențe joase care te gâdilă pe ureche într-o manieră plăcută.

Review Huawei MatePad 11 – utilizare și performanță

Din momentul în care pornești pentru prima oară noua tabletă de la Huawei și urmezi pași aferenți configurării inițiale, îți dai seama că discutăm de un gadget de ultimă generație. Se mișcă foarte sprinten, iar HarmonyOS 2.0, sistemul de operare preinstalat profită de interacțiunea cu gesturi în cel mai natural mod cu putință.

În opinia mea, indiferent dacă ai un iPad sau un smartphone cu Android, navigarea pe MatePad 11 va fi atât de facilă și de intuitivă, încât vei profita la maxim de tot ce are de oferit gadgetul la câteva minute după pornirea inițială. Pentru că are NFC, interacțiunea cu alte gadgeturi este una, de asemena, simplificată mult. O apropii de carcasa cu tastură și ești întrebat dacă vrei să aprobi împerecherea. Cu stylus M-Pencil, de asemenea, sunt necesare doar câteva secunde până să începi să iei notițe ca la școală pe ecranul tabletei cu ”creaionul modern”.

Interfața nativă, de asemenea, este una prietenoasă. Ai un dock în partea de jos cu cele mai importante aplicații și, de acolo, poți ajunge la programele tale favorite sau poți relansa dintr-un foc aplicațiile utilizate recent. Ai widgeturi cu conținut interactiv care se actualizează în timp real, dar și un ecran în stânga ce îți aduce aminte de știrile pe care ți le servește Google pe un Android obișnuit. De această dată, însă, din ce-mi pot da seama, acele știri cât se poate de autohtone vin de la Petal Search, alternativa Huawei pentru cel mai popular motor de căutare de pe mapamond.

Aplicațiile, ca și până acum pe un Huawei, le iei din AppGallery. În mod suspect, când accesezi magazinul virtual al gigantului, ești întâmpinat de o reclamă la un joc sau alt instrument software. Câteva secunde mai târziu, ajungi însă la o interfață care îți va aduce aminte de Google Play Store.

Ca un test sintetic de performanță brută, am rulat cea mai recentă versiune de 3DMark, iar Huawei MatePad 11 a obținut 3812 punct în Wild Life, cu o medie de 22,8 cadre pe secundă. În Wild Life Extreme, scorul a coborât până la 1113 puncte și 6,7 cadre pe secundă. Dincolo de acest detaliu tehnic, am instalat Call of Duty și s-a comportat exemplar. S-a încărcat rapid, iar experiența efectivă de gaming a fost una cât se poate de plăcută.

Deși nu ți-aș recomanda să-ți iei o tabletă pentru poze, cele două camere incorporate în Huawei MatePad 11, pe față și pe spate, reușesc să surprindă cadre cu culori naturale, reproduse corect, mai ales în lumină naturală. Ca de fiecare dată, lumina este cea mai importantă. M-aș fi bucurat să existe un mod portret pentru a obține un pic de încețoșare a fundalului, dar, în schimb, ai un mod gândit pentru scanarea rapidă a documentelor, fără aplicații suplimentare. Una peste alta, în următoarea ta videoconferință cu colegii de la muncă, te vei vedea exemplar.

Review Huawei MatePad 11 – elefantul din cameră și concluzii

Când achiziționezi o tabletă sau un smartphone Huawei în 2021, îți asumi că nu ai acces la serviciile Google. Asta înseamnă că înveți să trăiești fără Google Maps, o aplicație nativă de YouTube, Gmail sau Google Search. În schimb, ai Huawei AppGallery care, între timp, a devenit semnificativ mai stufos în ceea ce privește oferta.

În continuare, există absenți importanți, precum aplicațiile unor bănci mari de la noi. ING sau Revolut sunt două exemple. Pe de altă parte, ai aplicații pentru Banca Transilvania, Raiffeisen sau BCR. Cu alte cuvinte, se fac progrese majore și este doar o chestiune de timp până când vei putea accesa orice conturi bancare pe un gadget Huawei.

Nu știu dacă se va rezolva însă la fel de ușor absența unor giganți din domeniul streamingului, precum Netflix sau HBO Go. Ca referință, dacă vei căuta Netflix în AppGallery, primul rezultate este VLC pentru Android și Huawei Video. Acesta din urmă este un serviciu de streaming gratuit al chinezilor care se află încă la început.

Partea bună este că Huawei extinde căutările tale în AppGallery și online, în diverse magazine terțe de aplicații, precum ApkPure și facilitează instalarea aplicațiilor de acolo. Acest lucru este posibil tot prin Petal Search pe care l-am menționat mai devreme. Astfel, am putut să instalez Call of Duty, care nu este disponibil nativ în magazinul Huawei. Ca urmare, sistemul respectiv funcționează.

În plus, fiecare aplicație pe care o descarci dintr-o sursă terță este scanată înainte instalare, pentru a nu-ți pune dispozitivul sau datele sensibile în pericol. Personal, nu mai folosesc atât de multe aplicații dedicate în 2021, iar Facebook, Instagram, Telegram, Microsoft Office sau Pago pot ajunge destul de rapid pe ecranul principal al noii tale tablete.

Restul sunt amănunte, iar sentimentul meu este că Huawei face investiții fabuloase pentru a reveni la gloria de odinioară în materie de software. Pe partea de hardware, după cum îți confirmă și noua tabletă MatePad 11, nu prea e nimic de reproșat.