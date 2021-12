REVIEW: Home Sweet Home Alone, un sequel amuzant, perfect de Crăciun

În 1990, un film numit „Singur acasă” a fost un succes surpriză, doborând recordul pentru cele mai multe încasări pentru o comedie live-action, nominalizată la Globul de Aur și urmată de trei continuări. Acest cvasi-remake, „Home Sweet Home Alone”, păstrează povestea de bază despre un copil lăsat accidental acasă de Sărbători, care își apără casa de potențiali hoți, cu labirint de obstacole create de el însuși.

Home Sweet Home Alone este un film american de comedie de Crăciun din 2021 regizat de Dan Mazer, scris de Mikey Day și Streeter Seidell și cu Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates, Aisling Bea, Kenan Thompson, Pete Holmes, Ally Maki și Chris Parnell în rolurile principale. Este al șaselea film din franciza Home Alone. Filmul a fost produs de 20th Century Studios ca titlu original pentru Disney+, primul film 20th Century Studios care a fost produs pentru serviciul de streaming. A fost anunțat după ce The Walt Disney Company a achiziționat 21st Century Fox și a moștenit drepturile asupra francizei Home Alone. Filmul se concentrează pe un băiat care a rămas singur acasă, în momentul în care un cuplu plănuiește să intre în casa acestuia, crezând că a luat o păpușă valoroasă care le aparținea și de care le depindea bunăstarea materială.

Chiar dacă nimic nu se compară cu filmul original și cu Macaulay Culkin, Home Sweet Home Alone reușește să ne pună zâmbetul pe buze. În 2021, îl avem pe Archie Yates în rolul lui Max, în vârstă de zece ani, destul de isteț și puțin răsfățat. Pentru a scăpa de familia sa numeroasă și gălăgioasă, Max merge în garaj și se urcă pe bancheta din spate a mașinii pentru a se uita la desene animate. El adoarme acolo, așa că rămâne în urmă când familia lui pleacă în Japonia și toată lumea crede că este în celălalt Uber.

În loc de tâlharii din filmul original, Home Sweet Home Alone”, ne prezintă un cuplu căsătorit interpretat de Ellie Kemper (Pam) și Rob Delaney (Jeff). Ei sunt supuși unui stres financiar foarte mare, deoarece Jeff și-a pierdut slujba ca expert în migrarea datelor. Hunter (Timothy Simons), împreună cu soția și fiul lui sosesc pentru a-l face pe Jeff să se simtă și mai prost că nu își întreține familia.

Pam și Jeff și-au pus casa la vânzare, dar nu le-au spus copiilor lor, pentru că nu vor să le strice Crăciunul. La vizionările casei, sosesc și Max, împreună cu mama lui, pentru că Max avea o… urgență fiziologică. Cel mic vede o colecție de păpuși vechi care au aparținut mamei lui Jeff, inclusiv una cu capul pe dos. Jeff află mai târziu că este o păpușă rară în valoare de 200.000 de dolari și crede că Max a luat-o. Jeff și Pam decid că trebuie să pătrundă în casa lui Max pentru a recupera păpușa prețioasă și Max crede că cei doi încearcă să-l răpească. Așadar, el pune la cale o grămadă de capcane elaborate care amintesc de labirintul lui Kevin.

Filmul ne dă senzații contradictorii. În originalul Singur Acasă, era clar cine e antagonistul – hoții care vor să jefuiască o casă. Dar acum, Pam, Jeff și Max pot face unele alegeri proaste, dar toți sunt oameni buni care își iubesc și vor să-și protejeze familiile, „chiar dacă tot ceea ce fac ei te face să fii anxios, furios și nebun”. Oricât de ridicol este pentru Pam și Jeff să încerce să pătrundă în casa lui Max pentru a recupera păpușa valoroasă, dorim să o recupereze, astfel încât să poată rămâne acasă.

Cum spuneam, spre deosebire de bandiții din celelalte filme Singur Acasă, publicul este pus să simpatizeze cu personajele lui Rob Delaney și Ellie Kemper, care se confruntă cu acest antagonist răsfățat și bogat. Și așa că, în timp ce urmărești această comedie amuzantă de vacanță, te gândești la dispariția clasei de mijloc.

Home Sweet Home Alone, un film pentru întreaga familie, de Crăciun

Întrebat fiind, într-un interviu, dacă consideră Home Sweet Home Alone ca prezentând războiul de clasă, Rob Delaney a făcut niște declarații obiective.

“Bineînțeles că da. S-ar încadra confortabil în asta. Chiar și în vremurile de iobăgie, ți-ar putea fi teamă că, dacă nu ai plăti într-un mod potrivit sau dacă nu a plouat suficient de bine în acel an, ți-ai fi permis să stai în casa ta? Cred că cele mai bune filme de Crăciun au adesea insecuritatea financiară ca parte importantă și este ceva cu care toată lumea se poate identifica. În mod ideal, nimeni nu ar fi nesigur de locuințele lui, dar acum, cu inegalitatea veniturilor așa cum este, da, acesta este un element al filmului, cu siguranță. Chiar dacă este amuzant și are o mulțime de scene cu umor în el, impulsul pentru Pam și Jeff este o teamă pe care majoritatea oamenilor o pot înțelege cu adevărat. Asta îl face un film realist”, a declarat Rob Delaney.

Max își dă seama că, indiferent dacă era zgomot și haos atunci când era toată familia lui acasă și el era, practic, invizibil, îi e dor de cei dragi. Își dorea liniște și s-a bucurat de ea pentru scurt timp, însă acum doar își vrea familia înapoi. Asta te face să te gândești puțin la faptul că ai putea aprecia mai mult ce ai lângă tine, până nu e prea târziu.

Problema filmului este că, dacă hoții nu sunt chiar antagoniștii, capcanele se simt sadice în loc să fie satisfăcătoare. Nu e nicio plăcere să vezi o persoană drăguță având picioarele flambate sau lovită în față cu obiecte din ce în ce mai grele, de un copil. Sentimentalismul de sărbători, amestecat cu violența, se simte diferit atunci când realizatorii filmului nu numai că schimbă rolurile protagonistului empatic și ale antagoniștilor răufăcători, dar adoptă și o abordare diferită a ambelor părți.

În timp ce aceasta ar putea părea o modalitate ingenioasă de a revigora o franciză veche, în care un copil se confruntă cu spărgători de case, în ajun de Crăciun, pe alocuri nu e confortabil să vezi un cuplu de oameni în pragul disperării că își iau lopeți peste față. În mod clar, realizatorii filmului Home Sweet Home Alone vor să ilustreze că toate personajele din film au motivele lor de a lupta pentru casele lor, dar nu au reușit să definească cine are dreptate sau cine a greșit cu adevărat, până la urmă. Scopul scuză mijloacele?

În final, se dovedește că Ollie, nepotul celor doi a furat păpușa și ei au reușit să o recupereze în siguranță, asigurându-se astfel că familia McKenzie va rămâne în casa lor. Un an mai târziu, familiile iau cina de Crăciun împreună. Pentru că, până la urmă, doar asta contează: liniștea și pacea, indiferent de ce s-a întâmplat.