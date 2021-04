Rabla Clasic și Rabla Plus, noile programe prin care îți poți schimba mașina în 2021 cu una nouă

În cazul în care aveai în proiect să-ți schimbi mașina veche cu una nouă în 2021, Ministerul Mediului tocmai a dezvălui câteva particularități importante legate de programul Rabla Clasic și Rabla Plus pentru anul curent.

Astăzi, 21 aprilie 2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor lansează programele Rabla Clasic 2021 și Rabla Plus 2021. Informația a fost confirmată printr-un comunicat al instituție. Evenimentul de lansare are loc în faţa sediului MMAP şi marchează şi startul etapei finale a competiţiei „Best Electric Car in Romania 2021”, organizată în premieră de AutoExpert Media. Astfel, toate modelele electrice participante în competiţie vor fi prezente la evenimentul programat azi.

Ca referință, ediţia din acest an a programului „Rabla Clasic” va avea un buget total de 440 de milioane de lei, cu 35 de milioane de lei mai mare decât în 2020, ceea ce va permite achiziţionarea a peste 55.000 de autovehicule noi, mai puţin poluante.

Merită reținut că, pentru 2021, în cadrul acestui program, va fi majorată atât prima de casare – de la 6.500 de lei la 7.500 de lei, cât şi ecobonusul pentru tehnologia hibrid – de la 2.500 de lei la 3.000 de lei, precum şi ecobonusul GNC/GPL/emisii sub 96 de grame CO2/km – de la 1.000 de lei la 1.500 de lei.

În cazuri extreme, cea mai mare sumă pe care o poți deconta prin intermediul programului Rabla Clasic ajunge până la 2250 de euro, cu condiția să combini mai multe ecobonusuri și să le adaugi la prima de casare. Important este că ai această posibilitate.

Anul acesta va exista, din nou și o versiune Plus a programului Rabla. Aceasta va avea un buget semnificativ de 400 de milioane de lei, dublu față de anul trecut. În acest context, în 2021 se păstrează neschimbată cea mai mare primă din Europa pentru maşinile electrice, respectiv 10.000 de euro pentru „full electric” şi circa 4.500 de euro pentru maşini hibride plug-in, cu condiția să nu reprezinte mai mult de 50% din valoarea autovehiculului nou.

În condiții ideale, pe baza bugetului detaliat mai sus, în acest an, prin „Rabla Plus” vor putea fi achiziţionate până la 6.600 de maşini complet electrice şi aproximativ 5.000 de maşini hibride plug-in, conform datelor estimate de minister.