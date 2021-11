Prințul din Bel-Air se reinventează pentru o nouă generație: cine va fi în locul lui Will Smith

Fanii „Prințului din Bel-Air” au toate motivele să sărbătorească: apreciata serie de televiziune se întoarce într-o nouă formulă, adaptată vremurilor noastre.

Un nou trailer „Bel-Air” a fost lansat, în urmă cu foarte puțin timp. Rolul lui Will Smith este preluat cu succes de Jabari Banks, pe care cinefilii îl știu deja din „Peacock”. Noua versiune a celebrului serial al anilor ’90 diferă un pic de cea originală a sitcom-ului. Autorii acesteia și-au reimaginat lumea prințului, adăugând elemente surprinzătoare și mult mai „întunecate”.

„Bel-Air” merge pe urmele unui film făcut de un fan, devenit viral

În 2019, Megan Cooper, un fan declarat al „Prințului din Bel-Air”, prezenta o nouă abordare a poveștii, reinventând-o pe alocuri. Filmul viral al acesteia a atras atenția și a ajuns, într-un timp extrem de scurt, viral. „Bel-Air” merge, într-o oarecare măsură, pe drumul trasat de Cooper, aceasta participând inclusiv la scrierea scenariului.

„Prințul din Bel-Air” a rulat timp de șase sezoane, între anii 1990 și 1996. Personajul principal, interpretat de Will Smith, a devenit imediat preferatul fanilor, ceea ce l-a transformat pe Smith dintr-un „ilustru” necunoscut, într-o adevărată vedetă. Se poate spune că acest sitcom a reprezentat marele noroc al actorului, pavându-i acestuia drumul spre succes și transformându-l în ceea ce este astăzi.

Cu toate că nu va mai juca în noua versiune, Will Smith promite să urmărească îndeaproape evoluția producției, direct din scaunul de producător executiv. În paralel, Smith are în plan un nou succes cinematografic. El va juca în noua serie produsă de Disney+, „Welcome to Earth”.

Serialul spune povestea unui copil cu „școala vieții” care care se mută din Philadelphia de Vest, împreună cu mătușa și unchiul său, într-un cartier rezidențial din Bel-Air, populat de locatari înstăriți.

Ideea noii versiune „Bel-Air” a apărut încă de la reuniunea de 20 ani a celebrului sitcom, din 2020. Aceasta este difuzată, în acest moment, pe HBO Max.