Primul model hibrid de Dacia, confirmat: va fi cea mai scumpă mașină de la Mioveni. Cât costă

Dacia face pași importanți pentru adaptarea la standardele naționale și internaționale pentru protecția mediului, iar lansarea unui autoturism cu motorizare hibrid reprezintă un astfel de pas. În mod previzibil, însă, acel model va fi mai scump.

Au trecut deja câteva zile de la lansarea oficială a noului Dacia Jogger, dar aflăm în continuare vești noi despre primul bolid cu șapte locuri construit la Mioveni. Din câte se pare, autoturismul va putea fi achiziționat cu mai multe tipuri de motorizare, deși nu vor fi toate disponibile din prima zi. Printre soluțiile pentru care vei putea opta în viitor, se numără și un motor hibrid, asamblat în mod exclusiv în România.

Prima Dacia cu motorizare hibrid: când o vei putea comanda

Dacia Jogger se anunță a veni cu o serie de inovații importante pentru constructorul român. În primul rând, cu un preț de pornire de 15.000 de euro, va fi cel mai scump model al brandului deținut de Renault. Partea bună este că, deși se mai fac versiuni de Dacia și în alte colțuri ale lumii, inclusiv în Maroc, Jogger se va construi doar la Mioveni, alături de Duster, Logan și Sandero Stepway.

Noul Jogger va putea fi comandat cu alimentare GPL înainte de finele acestui an. Autoturismul completează reînnoirea întregii game Dacia din 2021, an care a venit cu iterații actualizare pentru Sandero, Logan și, mai recent Duster facelift. Primul autoturism electric a fost de asemenea dezvăluit în acest an, Dacia Spring. În portofoliul constructorului, Dacia Jogger este văzut ca un crossover break ce vine să înlocuiască Logan MCV și Lodgy.

Surprinzător de compact pentru spațiul pe care îl oferă la interior, autoturismul are o parte frontală la fel ca cea pe care o întâlnești la Sandero Stepway. Practic, Jogger intră în categoria SUV-urilor compacte, un segment de piață ca întruchipează aproximativ 40% din piața europeană. Ca particularități exterioare, acesta este cel mai lung model de Dacia, la 4,55 metri, are cel mai mare ampatament la 2,9 metri și o gardă la sol de 20 de centimetri.

Revenind însă la anunțul din titlu, Dacia Jogger hibrid va fi disponibilă abia în 2023. Va avea 140 de cai și transmisie automată. Va fi primul model hibrid de Dacia, iar bateria de 1,2KW va facilita plecarea electrică de pe loc. Prețul nu este confirmat pentru acea iterație, dar modelul cu motorizare pe GPL va începe de la 15.000 de euro, în funcție de dotări, cu luna februarie 2022.