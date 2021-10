Primul lungmetraj filmat în spațiu vine din Rusia și se realizează pe Stația Spațială Internațională

În timp ce noi ne îngrijorăm în legătură cu facturile la gaz și curent, dacă se ne vaccinăm sau nu, rușii fac filme în spațiu și, cu această ocazie, reușesc să ia și fața americanilor. Ca referință, Tom Cruise spera de mult timp să facă primul film imortalizat în mod autentic printre stele, dar Vladimir Putin a fost mai ambițios.

În urmă cu ceva timp, aflam primele detalii despre un lungmetraj ce urmează să fie filmat pe Stația Spațială Americană de către ruși. Acum, deja a început treaba. Nici nu au ajuns bine pe ISS, iar Yulia Sherepild și regizorul Klim Shipenko s-au pus pe treabă. În mod previzibil, filmul The Challenge nu va include doar secvențe filmate în spațiu, dar cadrele filmate în perioada următoare vor acoperi aproximativ 35-40 de minute din totalul peliculei, conform datelor obținute de The New York Times.

Povestea filmului nu pare una incredibil de complexă, dar va aduce cu siguranță în cinematografe un număr record de curioși. Lungmetrajul gravitează în jurul unui chirurg interpretat de Yulia Sherepild care merge de urgență pe stația spațială internațională într-o misiune pentru a salva viața unui cosmonaut, Shipenko.

Cei doi cosmonauți ruși care erau deja pe ISS au imortalizat un cadru în care Yulia iese din capsulă cu ajutorul căreia a călătorit în spațiu și a intrat în Stația Spațială Internațională. Nu este foarte clar dacă respectivul cadru face parte din film sau nu. Ca referință, filmările se vor desfășura pe parcursul următoarelor săptămâni, înainte de revenirea pe Pământ pe data de 17 octombrie.

Acesta nu este primul proiect videografic imortalizat pe Stația Spațială Internațională sau ISS. În trecut, au mai fost filmate documentare, experiențe de realitate virtuală și un scurt metraj, Apogee of Fear. Pe acesta din urmă îl poți vedea mai jos.

Docking!

Welcome to the International @Space_Station, @Anton_Astrey, Yulia and Klim! We have already prepared dinner for you)) pic.twitter.com/YBRf8dqtuM

— Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) October 5, 2021