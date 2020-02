După mai multe recorduri stabilite în spațiu, Christina Koch s-a întors pe Pământ: cât a stat pe ISS

Astronauta NASA Christina Koch a revenit pe Pământ. Printre multe alte performanțe, se poate lăuda cu 328 de zile petrecute în spațiu.

Christina Koch este o personalitate foarte importantă a secolului în care trăim. În ultimul an, astronauta a făcut istorie în palmaresul femeilor care au ajuns vreodată în spațiu. În urmă cu mai puțin de 24 de ore, ea a aterizat din nou pe Pământ. Anunțul pe marginea acestui subiect a fost făcut printr-o postare pe Twitter, pe contul Stației Spațiale Internaționale.

Christina Koch a revenit pe planeta noastră cu titlul de cea mai mare ședere în spațiu de către o femeie, 328 de zile. În plus, împreună cu astronauta Jessica Meir, cele două se pot lăuda cu faptul că au fost primele femei care au efectuat o plimbare în spațiu, în afara stației spațiale.

Împreună cu astronautul european Luca Parmitano și cosmonautul rus Alexander Skvortsov, Koch a părăsit Stația Spațială Internațională la ora 12:50AM. La ora 4:00AM, nava lor spațială Soyuz MS-13 a aterizat în Kazakhstan și cei trei au fost duși la un cort medical din apropiere pentru a se obișnui cu gravitația.

.@Astro_Christina completes a record 328-day mission in space returning to Earth with @Astro_Luca and Alexander Skvortsov both of whom completed 201 days in space. Read more… https://t.co/9L8Zb7hFrt pic.twitter.com/MMwoCj1QaP

— Intl. Space Station (@Space_Station) February 6, 2020