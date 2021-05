Primul lungmetraj filmat în spațiu va veni de la ruși: abia acesta va fi adevăratul Gravity

În ultimii ani, am văzut o serie importantă de filme SF a căror acțiune se petrece în spațiu, unele mai spectaculoase decât altele, cu un buget mai mic sau mai mare. Toate s-au filmat însă într-un studio pe Pământ. Excepția vine de la ruși.

Cea mai recentă competiție dintre ruși și americani nu mai ține de exploatarea planetei Marte sau de trimiterea unui grup de astronauți pe Lună. În schimb, vizează imortalizarea unui lungmetraj de ficțiune în spațiu. Momentan, americanii nu par să aibă vreun plan în acest sens, dar având în vedere inițiativa anunțată deja de ruși, nu cred că mai avem mult de așteptat.

Agenţia spaţială rusă Roscosmos a anunţat joi că o va trimite pe actriţa Julia Peresild (36 de ani) şi pe regizorul Klim Shipenko (37 de ani) la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS) pentru a realiza prima peliculă de ficţiune filmată în spaţiu, informează AFP. Decizia de a filma pe ISS este una un pic ciudată, având în vedere că acolo nu sunt numai ruși, ci și americani, japonezi sau europeni. Cu alte cuvinte, s-ar putea să afecteze negativ activitatea științifică a unor străini, în timp ce rușii fac un film.

Chiar și așa, proiectul pare să fie într-un stadiu destul de avansat, doar că abia acum a fost făcut public. ”Plecarea expediţiei este prevăzută pentru 5 octombrie 2021 de pe cosmodromul Baikonur, la bordul unei rachete Soyuz MS-19”, potrivit unui comunicat al Roscosmos. Nu este foarte clar pentru ce perioadă de timp vor stai cei doi pe ISS sau dacă distribuția va include pe lângă actrița Julia Peresild și vreun cosmonaut.

În această etapă a producției, film, care are titlul provizoriu ”Provocarea”, este definit ca fiind ”o dramă spaţială”, potrivit agenţiei spaţiale ruse. Producția va fi realizată de Shipenko, care mai are în filmografie pelicule precum ”Kholop” (2019), ”Salyut-7” (2017) şi ”Tekst” (2019). Deși nu are vreo experiență în acest domeniu, poziția de co-producător va fi ocupată de Dmitri Rogozin, directorul agenției spațiale ruse. El a mai vorbit și în trecut de dorința sa de a filma o peliculă în spațiu. Dacă ți se pare greu sau imposibil să faci un film cu unul sau doi actori, aruncă o privire pe trailerul de mai jos la Gravity, în cazul în care nu l-ai văzut în 2013.