După Gravity, Alphonso Cuaron ne pregătește Roma pe Netflix

Alphonso Cuaron a luat o pauză de la lung metraje după ce a lansat Gravity în 2013. Cel mai nou proiect al său este Roma pe Netflix.

Gravity a fost unul dintre cele mai bune filme din 2013. A câștigat șapte premii Oscar și a fost nominalizat la zece. Creatorul său a fost premiat pentru cel mai bun regizor și cea mai bună editare. Efectele speciale au fost de asemenea un subiect de laudă.

Din multe puncte de vedere, Gravity a fost „copilul” lui Alphonso Cuaron. Împreună cu fratele său a fost responsabil de scenariu, dar Alphonso la regizat, la editat, l-a produs și nu numai. Înainte de Gravity, Cuaron a fost responsabil de filme precum Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Children of Men sau Y Tu Mama Tambien.

După Gravity, s-a implicat destul de mult într-un serial care nu a avut foarte multă priză la public intitulat Believe. Show-ul cu pricina a fost desființat după șapte episoade. În 2018, Alphonso Cuaron revine la lung metraje printr-o producție alb-negru intitulată Roma. Aceasta este produsă pentru Netflix și pare cât se poate de interesantă.

Povestea din Roma își are bazele în copilăria lui Alphonso Cuaron, mai ales în viața femeilor care l-au influențat la tinerețe, în anii `70. Scenariul atrage atenția asupra unei tinere din Mexic de origine Mixteco. Ea află o veste devastatoare în timp ce lucra să aibă grijă de copii unei familii.

Pe de altă parte, mama copiilor se străduiește să facă față unui set de circumstanțe în care tatăl este rareori prezent în viața familiei. Fundalul poveștii este dat de Mexic în anii 1970, într-o perioadă în care se desfășurau numeroase conflicte agresive între studenții protestatari și miliție.

Prezența filmului Roma pe Netflix este o victorie importantă pentru serviciul de streaming, care nu a fost sinonim în trecut cu filme de artă. Înainte să ajungă online în următoarele luni, filmul va fi difuzat la festivalul de la Veneția și, din câte se pare, va ajunge și în câteva cinematografe.