Prima serie prequel „Game of Thrones”, abandonată. De ce a renunțat HBO la idee

Cu toate că fanii serialului „Game of Thrones” au sperat la continuarea acestuia printr-un prequel, evenimentul nu s-a mai întâmplat, în ciuda planurile anterioare ale HBO.

„Game of Thrones” a fost, de departe, unul dintre cele mai de succes seriale ale tuturor timpurilor, înregistrând recorduri peste recorduri. Astfel, devine lesne de înțeles de ce fanii au sperat, timp de ani de zile, de la încheierea ultimului sezon, că franciza va reveni, într-o formă sau alta.

Bașca, HBO le-a alimentat acestora speranțele, în momentul în care a anunțat că va lansa un prequel „Game of Thrones”, cândva în 2022.

HBO a abandonat prequel-ul „Game of Thrones” pentru că nu ridica la nivelul cerut de audiență

„House of the Dragon”, prequel-ul „Game of Thrones” așteptat de toți iubitorii acestei francize, nu se va mai întâmpla. Cel puțin, nu acum. Asta în ciuda faptului că HBO a cheltuit deja colosala sumă de 30 milioane de dolari pe episodul pilot.

„Cheltuiseră deja peste 30 milioane de dolari pe primul episod al prequel-ului când am ajuns eu acolo. Când am văzut primele montaje făcute le-am zis că n-o să funcționeze și că nu cred că noua serie se ridică la nivelul precedentei. Spre marea mea uimire, nu am fost contrazis. Ba chiar, mi s-a dat impresia că s-au simțit ușurați”, a declarat Bob Greenblatt, fost președinte în cadrul WarnerMedia.

De altfel, intenția dezvoltării unui prequel nu este una nouă, ea datând încă din 2017. HBO a anunțat, la momentul respectiv, că are în plan crearea unei serii a cărei acțiuni să se petreacă cu „mii de ani înainte de Game of Thrones”.

Celebrul serial de televiziune a rulat între 2011-2019, pe HBO, și este inspirat din cărțile scrise de George R. R. Martin. Serialul i-a avut printre protagoniști pe Emilia Clarke (Daenerys Targaryen – mama dragonilor), Jason Momoa (Khal Drogo), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Sean Bean (Ned Stark), Lena Headey (Cersei Lannister), Peter Dinklage (Tyrion Lannister) sau Kit Harington (Jon Snow).