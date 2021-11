House of the Dragon nu va încerca să copieze Game Of Thrones, spune Matt Smith: când vei putea vedea serialul

House of the Dragon va fi lansat anul viitor. Matt Smith promite că seria prequel Game of Thrones nu va încerca să copieze legendarul serial. Lumea creată de George R.R. Martin în seria sa de cărți “Song of Ice and Fire” este extinsă în dimensiune și istorie.

Nu este deloc surprinzător faptul că HBO, care a adus seria principală pe micul ecran cu Game of Thrones, ar căuta să dezvolte numeroase spin-off-uri plasate în Westeros și în țările învecinate.

House of the Dragon va fi prima care va trece prin etapa de dezvoltare. Producția a început la începutul acestui an, iar primul sezon va avea premiera pe HBO anul viitor.

House of the Dragon se va lansa pe HBO pe 1 ianuarie 2022

În timp ce Game of Thrones s-a concentrat pe casele în război din Westeros în timp ce se luptau pentru controlul Tronului de Fier, noua serie ce va fi lansată în 2022 va avea un accent diferit.

Amplasat cu sute de ani înaintea seriei emblematice, prequelul începe în timpul domniei regelui Viserys Targaryen (Paddy Considine) și explorează istoria Casei Targaryen, cu mult înainte ca Daenerys (Emilia Clarke) să facă primii pași. Pe lângă Smith, care îl interpretează pe Prințul Daemon Targaryen, House of the Dragon îi are în rolurile principale pe Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Rhys Ifans, Steve Toussaint și Sonoya Mizuno.

În timpul unui interviu acordat CNET pentru promovarea noului său film Last Night in Soho, Smith a abordat provocările care vin cu un serial precum House of the Dragon.

Smith a descris abordarea unui lucru iubit, dintr-un unghi nou, ca a arunca „niște vopsea pe perete și vezi ce se lipește”, ceea ce înseamnă că noii veniți trebuie să-și aducă propriul stil și propriile idei.