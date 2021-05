Prima rețea socială importantă care te taxează lunar: schimbarea ar putea ajunge și la Facebook

Aproximativ 200 de milioane de oameni intră în fiecare zi pe Twitter, iar în curând, vor putea să plătească pentru a dobândi un acces privilegiat la platformă. Adoptarea unui abonament ar putea fi o soluție și pentru alți giganți din domeniu.

Noul abonament va fi intitulat Twitter Blue și, în mod previzibil, nu va fi obligatoriu. Cu alte cuvinte, nu toată lumea va fi nevoită să plătească pentru a accesa serviciul de micro-blogging. Aceasta va fi o variantă mai mult decât decentă pentru ca cei care îi permit acest lucru să se bucure de o experiență mai plăcută.

Contra sumei de 3 dolari pe lună sau o cafea mai pretențioasă, vei câștiga mai multe beneficii înglobate în spatele denumirii de Twitter Blue. După implementare, dacă plătești, vei avea posibilitatea să salvezi diverse tweet-uri în colecții și, mai mult decât atât, vei putea să anulezi postarea unor tweet-uri. O parte dintre aceste opțiuni s-au aflat de ceva timp într-o perioadă de test, pe un public limitat, dar acum vor fi disponibile la scară largă.

Primele informații pe marginea noului serviciu au fost postate de către programatoarea Jane Manchun Wong. Tot ea a sugerat că s-ar putea să discutăm de mai multe tipuri de abonamente, cu beneficii diferite, dar nu vor fi toate disponibile în același timp. Mai degrabă, vor fi implementate în funcție de feedback-ul din partea publicului larg și de numărul de utilizatori. Pe de altă parte, printre funcțiile ”mai scumpe”, s-ar putea să beneficiezi de o interfață semnificativ mai aerisită a platformei, rezultatul achiziției recente a Scroll de către Twitter.

Dacă se dovedește a fi adevărată, noua funcție nu este nici pe departe o surpriză majoră. Twitter se chinuie de mulți ani să facă bani în mod constant, fără să aibă modelul de business al Facebook. Rămâne să vedem dacă va funcționa.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:

Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH

Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021