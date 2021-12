Previziunile lui Bill Gates care îți ridică părul pe mână, înainte de Crăciun: ”intrăm în cea mai gravă parte a pandemiei”

Bill Gates a ajuns foarte des în centrul atenției în ultimul an din cauza previziunilor legate de pandemie și tocmai a mai făcut una, mai înfricoșătoare ca toate celelalte. Întâmplarea face că a avut dreptate de mai multe ori cu afirmațiile sale.

Într-o serie de mesaje pe Twitter postate la mijlocul acestei săptămâni, fondatorul Microsoft și-a publicat pronosticurile legate de această etapă a pandemiei dominată de varianta Omicron a noului coronavirus. Bill Gates a insistat pe faptul că ”s-ar putea să intrăm în cea mai gravă parte a pandemiei”. Cu același prilej a insistat asupra faptului că ”Omicron se răspândește mai repede decât orice virus din istorie. În curând, va fi în fiecare țară de pe mapamond”.

Omicron is spreading faster than any virus in history. It will soon be in every country in the world.

— Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021