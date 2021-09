Prețul energiei electrice se majorează: vestea proastă îți vine pe email

O companie și-a anunțat clienții că, de la 1 octombrie, prețul energiei se majorează. Modificarea substanțială care urmează să se facă a fost adusă la cunoștința lor într-un mod ciudat.

Un client a primit prin e-mail notificarea potrivit căreia prețurile energiei vor crește. Majorarea anunțată astfel urmează să fie cu peste 120%. ”Prin prezenta vă aducem la cunoștință că începând cu data de 01.10.2021 va fi aplicabil noul preț de furnizare a energiei electrice active, de: 0.557 lei / kWh exclusiv TVA, accize, taxe și componente reglementate, conform tabelului anexat”, se spune în notificare.

După ce în martie, acesta încheiase un contract cu compania respectivă, acum prețul va fi dublu față de ceea ce semnase anterior. La data încheierii contractului prețul a fost de 0,250 lei/kWh fără TVA.

Ce este clientul supărat?

Supărarea clientului vine din faptul că modificarea, de 120%, vine înainte de finalizarea contractului. ”Menționez că am semnat contractul în martie, având oferta pe care v-am arătat-o în discuția anterioară, urmând ca de la 1 octombrie (6 luni de la semnarea contractului) oferta să nu mai fie cea pentru care am semnat. Oferta pentru care am semnat contractul trebuia să fie valabilă 1 an conform contractului.”, spune el.

Pe de altă parte, autoritățile au avertizat anterior populația să citească exact toate prevederile contractului, pentru a se asigura că înțelegerea este încheiată cu adevărat pe 1 an. În notificarea primită pe email se specifică motivele pentru care se procedează la majorare. ”Evoluțiile și dificultățile notorii de pe piețele de energie electrică interne și internaționale au condus la creșteri fără precedent ale prețurilor la energie electrică și constituie o modificare de circumstanțe care îndreptățește la actualizarea prețului contractual” motivează compania.

Ei detaliază punctual cauzele care au condus la dublarea prețului:

cotațiile internaționale ale certificatelor de emisii de CO2.

refuzul unora dintre producătorii / furnizorii de energie electrică cu care compania a încheiat contracte pentru asigurarea cantităților necesare de energie pentru alimentarea portofoliului propriu de a livra cantitățile contractate.

creșterea fără precedent a prețurilor la energie electrică pe piețele operate de OPCOM.

lipsa aproape totală a investițiilor în noi capacități de producție din ultima perioadă.

consumul ridicat de energie electrică pe fondul temperaturilor extreme.

Compania mai specifică în notificare că, în cazul în care noul preț nu corespunde așteptărilor, contractul poate fi denunțat, în mod gratuit.