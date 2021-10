Preț record pentru un tablou, la licitație: cu cât a fost vândută ”Fata cu balon”, pictura „distrusă” de Bansky

După ce a provocat senzație prin autodistrugerea parțială a operei sale „The Balloon Girl”, acum trei ani, pictura a fost vândută recent cu 18,6 milioane de lire sterline (21,8 milioane de euro). Tabloul de Bansky s-a vândut la licitație la Londra și este un nou record pentru artistul britanic.

Tabloul este redenumit „Love is in the Bin” („Dragostea este în coș”) și s-a vândut la Sotheby’s, conform Hotnews. A depășit cu mult recordul anterior stabilit de un Banksy.

Tabloul lui Bansky, record la licitație

O altă lucrare a artistului, „Game Changer”, o pânză care onorează îngrijitorii din timpul pandemiei de coronavirus, a fost vândută în martie anul trecut cu 16,75 milioane de lire sterline (19,5 milioane de euro).

„Nu pot să vă spun cât de îngrozit sunt ideea de a lovi cu acest ciocan”, a glumit licitatorul Oliver Barker, în hohotele de râs ale publicului prezent la licitație.

În octombrie 2018, ultima apariție a operei a stârnit uimire în întreaga lume. De îndată ce ciocanul a lovit, un mecanism ascuns în cadru a sfâșiat jumătatea inferioară a pânzei, care descrie o fetiță care eliberează un balon roșu în formă de inimă, lăsând doar balonul intact.

A fost „unul dintre cele mai ingenioase momente de performanță artistică din acest secol”, care a „făcut ca această licitație să intre în istorie”, a subliniat Alex Branczik, șeful artei moderne și contemporane la Sotheby’s Asia.

Artistul Banksy a dezvăluit pe Instagram că întreaga farsă, prin care un tablou de-al său s-a autodistrus după ce a fost adjudecat pentru prețul de un milion de lire sterline, a fost plănuit cu câțiva ani în urmă.

Pictorul, a cărui identitate este necunoscută, a construit atunci, în secret, un distrugător de documente în rama unei tablou, în cazul în care pânza va fi pusă vreodată la licitație.

Dar de la această farsă, Banksy a devenit o țintă la licitații, unde lucrările sale ajung la sume record.