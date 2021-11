Povestea fascinantă din spatele unei piese legendare: Rocket Man de Elton John

Are legătură cu drogurile? Este vorba despre astronauți? Ce a inspirat melodia care dă numele biopicului Elton John?

Taron Egerton îl interpretează pe Elton John în filmul bio Rocketman din 2019 – care își ia numele de la una dintre cele mai iubite melodii ale cântărețului și compozitorului britanic.

Dar care este povestea din spatele melodiei?

Este Rocket Man o referință la droguri?

Titlul complet al piesei este Rocket Man – I Think It’s Gonna Be A Long, Long Time și a fost lansat ca single pe 3 martie 1972. Cântecul a apărut pe cel de-al cincilea album de studio al lui Elton, Honky Château, care va fi lansat pe 19 mai. Single-ul a ajuns pe locul 2 în topuri câteva săptămâni mai târziu.

Mulți oameni au crezut că rândul din cântec care spune „I’m gonna be high as a kite by then” înseamnă că piesa era plină de referințe malefice la droguri, dar sensul real al cântecului era mai literal, venind doar la trei ani după ce omul a pășit pentru prima dată pe Lună, în iulie 1969.

Bernie Taupin, care a colaborat cu Elton la toate hiturile sale majore, a explicat în 2016 „oamenii îl identifică, din păcate, cu Space Oddity a lui David Bowie. De fapt, nu a fost deloc inspirat de asta, a fost de fapt inspirat de o poveste a lui Ray Bradbury, din cartea sa de povestiri științifico-fantastice numită Omul ilustrat. În acea carte, a existat o poveste numită Omul Rachetă, care era despre modul în care, în viitor, mersul în spațiu va fi un fel de muncă de zi cu zi. Așa că am luat oarecum ideea asta și am dezvoltat-o.”

„Știi, nu am știut niciodată asta?”, a adăugat Elton.

Despre ce a fost povestea The Rocket Man?

Povestea se referă la un băiat pe nume Doug, al cărui tată este astronaut și este trimis în călătorii frecvente, de trei luni, în spațiu. În ciuda faptului că îi este dor de tatăl său, Doug tânjește și el să fie un Rocket Man. Tatăl constată că munca lui îi strică viața, dar atracția stelelor este prea mare.

„Nu știi ce este. De fiecare dată când sunt acolo mă gândesc, dacă mă întorc vreodată pe Pământ, voi rămâne acolo și nu voi mai ieși niciodată. Dar mă duc și cred că mă voi duce mereu.”

El se angajează într-o ultimă misiune de trei luni, cu consecințe tragice…

Povestea lui Ray Bradbury, The Rocket Man, a fost adunată în cartea The Illustrated Man în 1951. De altfel, titlul provine din secțiunea de legătură a cărții în care imaginile de pe corpul unui bărbat puternic tatuat spun povești diferite.

The Illustrated Man a fost transformat într-un film în 1969, dar, din păcate, The Rocket Man nu a fost selectat pentru a fi una dintre poveștile spuse în film.

Kate Bush a acoperit celebrul Rocket Man 1991 ca parte a unui album tribut pentru John/Taupin, dar ultima versiune de coperta trebuie să fie a starului Star Trek William Shatner. The Shat a fost prezentat la Premiile Science Fiction din 1978 de către Bernie Taupin însuși, iar faptul că actorul este cunoscut pentru la jucat pe căpitanul James T. Kirk adaugă un strat de emoție acestei interpretări foarte speciale.