Planul Dacia în România, dezvăluit acum: e incredibil ce are de gând cu noul model Spring

Dacia are planuri mari în România odată cu lansarea primului său model electric – Spring. Iată ce strategie au șefii companiei.

Într-o perioadă în care toți marii producători caută să vină pe piață cu modele prietenoase cu mediul, mai puțin poluante, era o chestiune de timp până la apariția primei electrice Dacia. Modelul a venit și se numește Spring.

E cel mai ieftin SUV de mici dimensiuni la nivel european, așa cum se laudă constructorului autohton și, dacă e să iei în calcul și programul Rabla Plus, atunci poți avea noul model electric de la Dacia la un preț de sub 10.000 euro. Între timp, ies la iveală și planurile constructorului pentru piața din România.

Producătorul crede că potențialii clienți sunt pensionari, familii tinere și șoferi care vor să aibă grijă de mediu și pot fi încadrați în categoria ecologiștilor.

Planul Dacia cu noul model Spring

Având în vedere că vorbim de cel mai ieftin SUV electric de mici dimensiuni de pe piața europeană, Dacia are un potențial gigantic. Acest lucru e recunoscut și de Xavier Martinet, vicepreședinte senior al Renault care supervizează marketingul și vânzările globale ale mărcilor Dacia și Lada.

În opinia sa, modelul Spring se adresează pensionarilor care doresc să-și simplifice viața, familiilor tinere care caută o a doua mașină și ecologiștilor care până acum nu au luat în calcul marca Dacia pentru că oferea doar mașini cu motoare cu ardere internă.

Cât despre vânzări, planurile sunt de asemenea ambițioase. Oficialul companiei-mamă a Dacia se gândește la 15 milioane de potențiali clienți ai Dacia Spring (mașină care face parte din segmentul A) în Europa, dintre care două milioane doar în Franța.

Martinet insistă că primul model electric al constructorului de la Mioveni are cel mai bun raport valoare/preț de pe piață. După aplicarea ecobonusurilor mașina costă în Franța doar 12.403 euro, în Germania nu mai mul de 10.920 de euro, iar în Italia 12.460 de euro. În România, statul european cu cele mai mari subvenții pentru mașini 100% electrice, prețul poate scădea mult sub 10.000 de euro.

Când ajunge modelul la românii care l-au comandat

Producătorul de la Mioveni spune că aproape 6.000 de români s-au înscris pentru a cumpăra modelul Spring. Toți au plătit deja o taxă de 99 de euro. Primele livrări se fac în septembrie, restul abia în 2022.

Șefii companiei susțin că situația este extrem de volatilă din cauza pandemiei și a crizei semiconductorilor. Nimeni nu poate oferi, așadar, o dată certă la care mașinile vor ajunge la cei care le-au comandat.

Versiunea „Comfort Plus” a Dacia Spring va fi disponibilă la prețul de 18.100 euro (TVA inclus). Abia prin septembrie vor fi deschise precomenzile pentru versiunea de echipare „Comfort”, disponibilă la prețul de 16.800 euro (TVA inclus).

Cine are noroc și prinde Dacia Spring prin programul Rabla Plus va plăti pentru un model sub 10.000 de euro.