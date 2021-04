Planeta noastră, sub asediu: procentul infim din Pământ care a rămas neatins de oameni

Planeta noastră se află într-o situație dezastruoasă, cu consecințe devastatoare pe termen lung. Din păcate, umanitatea este de vină, iar pașii într-o direcție bună lipsesc cu desăvârșire.

Un nou studiu publicat de The Guardian atrage atenția asupra faptului că doar 3% din ecosistemul planetei noastre a rămas neatins de către oameni, intact. În rest, majoritatea florei și faunei de pe Pământ a fost afectată negativ de către factorul uman.

Din căte se pare, la ora actuală, o fracțiune infimă de doar 3% din suprafața planetei noastre este sănătoasă, intactă, cu toate animalele originale nederanjate în habitatul lor original, arată un studiu. Aceste regiuni aproape inexistente dacă vezi problema la scară planetară se regăsesc în păduri tropicale din Amazon și Congo, în estul Siberiei și în pădurile din nordul Canadei, în tundra din aceeași regiune și în Sahara.

Cea mai tristă situație este în Australia, unde migrarea forțată a unor specii de pisici, vulpi, iepuri, capre și cămile a avut un impact major asupra speciilor native din regiune. Astfel, nicio zonă din acel continent nu mai progresează la ora actuală în formatul ei original, natural.

Ca o posibilă dar improbabilă soluție, cercetătorii sugerează reintroducerea unui număr mic de specii importante în anumite regiuni afectate, precum elefanți și lupi. Astfel, într-un timp relativ scurt, am putea ajunge la 20% din suprafața Terrei ca fiind intactă din punct de vedere ecologic, din nou.

În trecut, analizele de acest gen erau mult mai optimiste din cauza modului defectuos în care erau realizate, prin imagini din satelit. Astfel, se credea că 20-40% din suprafața planetei noastre este ”cum a lăsat-o Dumnezeu”. Experții sunt însă de părere că, deși anumite regiuni pot părea intacte când le privești de deasupra, la sol, specii vitale pentru ecosistem pot să fi dispărut demult.

Ca exemple, elefanții facilitează involuntar transport de semințe dintr-o regiune în alta și crează canale importante de trafic în păduri. De partea cealaltă a baricadei, lupii țin sub control populații de cerbi și elan. Rezultatele întregului efort științific din spatele acestei analize se poate vedea în jurnalul Frontiers in Forests and Global Change.