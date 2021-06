Piloții care au întâlnit OZN-uri: declarația directorului NASA

În cadrul unui interviu televizat, cel mai nou director al NASA a afirmat că a vorbit cu piloții care au întâlnit OZN-uri. Momentan, autoritățile nu pot confirma sau infirma prezența vieții extraterestre.

Într-un interviu acordat CNN, noul administrator al NASA, Bill Nelson, a intervenit pe tema OZN-urilor înainte de lansarea unui raport mult așteptat despre observațiile ciudate.

„Ei bine, am vorbit cu acei piloți ai Marinei și sunt siguri că au văzut ceva.Și, desigur, le-am văzut videoclipul din avioanele lor”, a declarat Nelson pentru CNN.

Dar, în ciuda faptului că a fost informat despre viitorul raport „în calitatea mea în cadrul Comitetului pentru servicii armate al Senatului”, Nelson a reiterat în mare parte aceleași întrebări pe care le-am auzit mereu. Poate, va apărea totuși un indiciu din versiunea neclasificată a raportului, care va oferi noi explicații pentru fenomenele misterioase.

Mai mulți foști piloți militari au prezentat în ultimii doi ani povești despre realizarea de observații extrem de neobișnuite. Obiectele neidentificate, așa cum au fost surprinse în videoclip, păreau să sfideze legile fizicii în timp ce se învârteau în sus și în jos pe cer, fără a arăta semne de propulsie convențională.

În afară de aceste teorii potrivit cărora, extratereștii au venit pe Pământ, foști oficiali militari au sugerat, de asemenea, că adversarii SUA, inclusiv China și Rusia, ar putea fi în spatele observațiilor. În interviu, Nelson a susținut că trebuie să privim problema dintr-un punct de vedere științific.

„Așadar, acum când sunt aici la NASA, m-am adresat oamenilor de știință și am spus:„privește-o din punct de vedere științific! Vedeți dacă puteți determina ce este, astfel încât să putem avea o idee mai bună. NASA, în mod adecvat, o va privi prin prisma oamenilor de știință. Suntem implicați în această cercetare și am început. Sunt aici de o lună și am început”, a mai spus Nelson pentru CNN.