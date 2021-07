Peștii aurii gigantici, o problemă gravă: gestul inconștient al oamenilor care a dus la dezastru

Cei mai mulți dintre noi asociază peștii aurii cu niște creaturi de câțiva centimetri pe care le găsești în acvariile din casa unor prieteni. Dimensiunea lor potențială este însă cu totul alta, după cum și-au dat seama unii.

Autoritățile dintr-un oraș din statul american Minnesota au făcut apel la cetățenii din regiune să nu mai elibereze peștii de acvariu în sălbăticie. Deși ai crede că aceștia devin imediat hrană pentru peștii de dimensiuni mai mari, te înșeli amarnic. Peștii aurii devin gigantici atunci când sunt lăsați în larg.

Dincolo de dimensiunea lor, aceștia pot produce probleme semnificative, creează dezechilibre majore în ecosisteme, conform mesajului emis de autoritățile americane.

Administrația orașului Burnsville a postat pe rețelele sociale imagini cu peștii aurii monstru, care au fost capturați în timpul unei explorări a lacului Keller, potrivit BBC.

Please don’t release your pet goldfish into ponds and lakes! They grow bigger than you think and contribute to poor water quality by mucking up the bottom sediments and uprooting plants.

Groups of these large goldfish were recently found in Keller Lake. pic.twitter.com/Zmya2Ql1E2

— City of Burnsville (@BurnsvilleMN) July 9, 2021