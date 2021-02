Paramount+, cea mai nou alternativă la Netflix și Disney+: cât costă și ce oferă de acești bani

Paramount+ este un nou serviciu de streaming care se pregătește să ajungă pe micile și marile ecrane. Acesta pare o alternativă interesantă la Netflix și Disney+.

Paramount+ este un produs al ViacomCBS și promite să ofere o cantitate semnificativă de conținut la un preț mai mult decât rezonabil, cu sau fără reclame, în funcție de banii pe care decizi să-i investești. Pe lângă catalogul din spate pe care îl asociai cu CBS și serviciul de streaming CBS All Access, noua platformă vine la pachet cu o cantitate masivă de conținut original. În plus, multe dintre filmele care vor ajunge în cinematografe, produse de Paramount, vor fi disponibile în 30-45 de zile mai târziu pe online.

Începând cu 4 martie, ViacomCBS va transforma CBS All Access în Paramount+. Toate detaliile tranziției au fost făcute publice în contextul unei conferințe online din urmă cu aproximativ 24 de ore dedicată investitorilor. Prețul pentru noul serviciu va fi de 4,99 dolari în cazul în care ești dispus să tolerezi reclamele în mijlocul show-urilor tale preferate. Dacă sari la 9,99 dolari, beneficiezi în plus și de acces la fluxul video live de pe CBS și CBS Sports.

Particularitățile noii platforme au fost anunțate în același context în care compania din spate s-a lăudat cu performanța serviciilor sale CBS All Access și Showtime pe ultimul trimestru fiscal. Este vorba de 30 de milioane de abonați, 19,2 milioane doar în SUA, în creștere cu 56% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În ceea ce privește conținutul pe care îl vei putea vedea pe Paramount+, discutăm de peste 30.000 de episoade de show-uri TV, 2500 de filme și 1000 de evenimente sportive, pe lângă 36 de seriale noi care ar trebui să ajungă online înainte de finele anului. Printre acele seriale se numără și un show bazat pe seria de shootere Halo de la Microsoft.

În ceea ce privește disponibilitatea, Paramount+ va fi disponibil pe 4 martie în SUA, America Latină și Canada, urmând ca pe 25 martie să fie disponibil în țările nordice. Peste câteva luni va fi disponibil în Austrlia, fără să fie evident când îl vom avea în România, de exemplu.

Next, the latest installment of one of the most beloved action spy series of all time, @MissionFilm #MI7, coming to #ParamountPlus after its theatrical run.

— Paramount+ (@paramountplus) February 24, 2021