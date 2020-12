Continuarea la Tăcerea mieilor vine în 2021 sub forma unui serial

Silence of the Lambs a avut o parte destul de considerabilă de sequel-uri, de la filme de proastă calitate, până la excelentul serial al lui Bryan Fuller, Hannibal.

Cea mai recentă continuare este un serial de la CBS, în care atenția va fi îndreptată asupra lui Clarice Starling, la un an după ce tânăra stagiară FBI a avut un interviu îngrozitor cu criminalul în serie.

Silence of the Lambs este un thriller psihologic cu Anthony Hopkins și Jodie Foster în rolurile principale, bazat pe un roman al lui Thomas Harris.

Farmecul său de durată a dus la crearea mai multor adaptări pe marile ecrane ale scrierii lui Harris, care au întâmpinat diferite niveluri de succes.

Clarice este menit să reia acțiunea de unde a rămas filmul original, urmărind viața tinerei Clarice Starling, la un an după evenimentele filmului.

Cu acțiunea desfășurată în 1993, serialul Clarice este concentrat asupra psihologiei personajelor sale.

“Hannibal [Lecter] este un personaj incredibil, la fel ca [agentul FBI] Will Graham”, a declarat co-creatorul Clarice Alex Kurtzman pentru The Hollywood Reporter.

“Dar Clarice Starling are o psihologie uimitoare cu adevărat unică și unul dintre motivele pentru care Silence of the Lambs a fost atât de minunat este filmul te-a pus atât de bine în pielea ei”.