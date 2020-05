Un nou serial Star Trek, pe ultima sută de metri: despre ce este vorba în Strange New Worlds

După ce ne-am bucurat deja de câteva sezoane din Star Trek Discovery, cei de la CBS au anunțat lansarea unui nou serial a cărui acțiune se petrece în același univers fantastic. Cel mai probabil, va ajunge pe Netflix.

În 2017, în Statele Unite ale Americii, s-a lansat un nou serviciu de streaming intitulat CBS All Access. Pentru că ecranizarea Star Trek pe micul ecran este o proprietate intelectuală a celor de la CBS nu ar trebui să vină ca o surpriză faptul că noua platformă a devenit imediat gazda unui nou serial.

Primul episod din Star Trek Discovery a ajuns online pe 24 septembrie 2017 și, tot atunci, românii l-au putut vedea pe Netflix. Nu a durat mult până când s-a bucurat de un premiu Emmy. Între timp, tot pe CBS All Access, a fost publicat primul sezon din Star Trek Picard, show-ul pe care românii l-au putut vedea legal prin intermediul Amazon Prime.

În timp ce fanii Star Trek Discovery așteaptă cu entuziasm lansarea celui de al treilea sezon până la finele acestui an, oficialii CBS au confirmat lansarea unui spin-off intitulat Star Trek: Strange New Worlds. În noul serial îi vom vedea pe Anson Mount, Ethan Peck și Rebecca Romijn în aceleași roluri din Discovery, Captain Pike, Spock și Number One.

Acțiunea din Strange New Worlds se va desfășura pe nava Enterprise cu aproximativ un deceniu înainte că James T. Kirk să devină căpitanul pe care îl știm cu toții. Dintr-un punct de vedere, noua producție facilitează completarea francizei, pe întreaga axă temporară.

”Acest nou serial va fi complementul perfect pentru franciză, aducând o nouă perspectivă și serie de aventuri în universul Star Trek”, a confirmat Julie McNamara, directoarea responsabilă de producție din cadrul CBS All Access. O dată de lansare nu a fost momentan confirmată pentru Strange New Worlds, dar știm că Alex Kurtzman, creatorul Discovery, se va implica și în noul show, el fiind responsabil de scenariul primului episod.

Hit it.

Star Trek: Strange New Worlds starring @AnsonMount, @RebeccaRomijn, and @ethangpeck, coming to @CBSAllAccess.#StarTrekSNW #StrangeNewWorlds pic.twitter.com/9rPpjLAvkN

— Star Trek on CBS All Access (@startrekcbs) May 15, 2020