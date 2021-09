Pandemia ne-a făcut dependenți de muzică: statisticile care îți arată cât stăm cu căștile în urechi

În timp ce foarte mulți dintre noi au petrecut semnificativ mai mult timp în confortul căminului decât de obicei, se pare că ascultatul de muzică s-a aflat destul de sus pe lista priorităților. În plus, trendul se menține ascendent.

În primele opt luni ale anului, audiția de muzică de pe internet a crescut cu 25,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Aceasta este concluzia unei analize realizate de MRC Data. Ca referință, Totalul accesărilor online audio on-demand, din ianuarie până în august 2021, este de 1.700 de miliarde, față de 1.400 de miliarde, în primele opt luni ale anului 2020, scrie News.ro. Dincolo de alte date interesante incluse în analiză, aceasta este una dintre cele mai clare influențe a pandemiei asupra obiceiurilor noastre. Conform studiului ”Global Music & Chart Report: A Year in Review”, ne-am găsit refugiul în muzică.

Câtă muzică am ascultat în pandemie și de ce fel

Pornind de la clasamentele Billboard Global 200 și Global Excl. U.S., cei de la MRC Data și-au format mai multe opinii informate legate de obiceiurile noastre de audiție. În primul rând, prea puțini oameni mai cumpără muzică. Din câte se pare, toți preferăm streamingul pe bază de abonament sau, în cazul YouTube sau Spotify, alternativa gratuită cu reclame. La nivel global, vânzările de melodii în format digital au scăzut cu 14,2%, în primele 8 luni ale anului, de la 291,5 milioane până la 250,2 milioane.

MRC Data a inclus o listă de 24 de cântece care s-au regăsit în topurile globale Billboard în fiecare săptămână a primului an de când acestea au fost lansate, între care Dua Lipa cu „Don’t Start Now”, Harry Styles cu „Watermelon Sugar”, Lil Nas X cu „Old Town Road”, The Weeknd cu „Blinding Lights”, Lewis Capaldi cu „Someone You Loved”, BTS cu „Dynamite”, Billie Eilish cu „Bad Guy” și Ed Sheeran cu „Perfect” și „Shape of You”. Dintre cele 1300 de cântece de la 800 de artiști care s-au perindat prin Billboard în ultimul an, 51% sunt interpretate de artiști americani. Urmează Marea Britanie – 10,9%, Puerto Rico – 9,6%, Canada – 7,5%, Columbia – 4,2%, Coreea de Sud – 2%, Japonia și Australia, ambele cu 1,9%.

Vizavi de obiceiul de streaming, 72% dintre audițiile din 2021 au venit din afara Statelor Unite ale Americii. Pe de altă parte, 52% dintre achizițiile de melodii în format digital au venit din America de Nord.