Apple TV+, departe de a fi o alternativă la Netflix: de ce contează popularitatea giganților din streaming

La prima vedere, Apple TV+ este unul dintre serviciile de streaming cu cel mai mare potențial al momentului. Nu de alta, dar este disponibil în peste 100 de țări, are unele dintre cele mai populare și premiate seriale, iar banii nu sunt o problemă când vine vorba de achiziția unor filme de top, precum cele realizate de Tom Hanks. Realitatea, însă, este una mai complicată.

Până acum, Apple ar fi trebuit să concureze de la egal la egal cu Netflix. Are deja câțiva ani pe piață, iar Apple s-a dat peste cap pentru a câștiga fani. A oferit un an de acces gratuit la serviciu împreună cu fiecare Apple TV, Mac, iPad sau iPhone achiziționat. În unele regiuni de pe mapamond, a extins acea perioadă de grație cu alte șase luni. Se pare însă că toate aceste practici nu au făcut minuni. Din câte se pare, Apple TV+ are sub 20 de milioane de utilizatori, în timp ce Netflix a depășit 200 de milioane de abonați și toți sunt plătitori.

Cum s-a aflat adevărul despre Apple TV+

Oficialii Apple s-au întâlnit în urmă cu câteva zile cu membrii Alliance of Theatrical Stage Employees. Acesta este cel mai important sindicat al lucrătorilor din industria de divertisment din SUA. Întâlnirea a avut loc pentru a stimula creșterea salariilor pentru lucrătorii implicați în proiectele serviciului de streaming Apple TV+.

Numărul de abonați a ajuns sub reflector datorită legislației americane referitoare la salariile pentru angajații care activează sub servicii de streaming. Când aceștia sunt mai mulți de 20 de milioane de abonați plătitori, salariile cresc. Din păcate, se pare că nu este cazul Apple TV+, iar afirmația referitoare la abonați a venit direct de la șefii Apple.

Șocul este cu atât mai mare cu cât analiștii au estimat în trecut că ar exista aproximativ 40 de milioane de abonați plătitori, chiar dacă gigantul din Cupertino nu a fost niciodată transparent pe marginea acestui subiect.