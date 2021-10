Orașul important din România care lasă românii în frig: câte gospodării, spitale și școli rămân fără căldură

Într-o perioadă foarte dificilă pentru români, din cauza scumpirilor la energie electrică și gaze naturale, încep să iasă la iveală și problemele cu rețeaua de termoficare. În mod regretabil, foarte mulți vor rămâne în frig.

Deși au început să apară glumele despre românii din București care nu au căldură sau apă caldă, de această dată, este vorba despre situația din Timișoara. Începând de luni, un număr record de timișoreni va rămâne în frig din cauza faptului că E.ON va opri furnizarea gazului către compania locală Colterm. Ca referință, aceasta din urmă este subordonată municipalității. Motivul din spatele acestui dezastru, în mod previzibil, are legătură cu creșterile uriașe ale prețului la gaz, după cum însuși primarul Dominic Fritz a atras atenția.

50.000 de gospodării, școli și spitale din Timișoara, fără căldură sau apă caldă

Dezastrul era previzibil, iar primăria pare să fi făcut tot ce-i stătea în putință pentru a-l preveni. Ca referință, a transferat către Colterm, în 2021, nu mai puțin de 132 milioane de lei din bugetul local. Din păcate, acestea nu au fost suficiente în contextul datoriilor istorice ale companiei combinate cu penalitățile acumulate în ultimii ani. Explozia prețului la energie și întârzierea extraordinară a unor măsuri la nivel național pentru compensarea respectivelor scumpiri a dus timișorenii în situația actuală, conform primarului Timișoarei.

„Parcurgem o perioadă extrem de grea din cauza exploziei preţurilor la gaz. Compania E.ON ne-a informat astăzi că în 25 octombrie va deconecta Colterm. Nu ne-am dorit să ajungem aici. Datoriile de sute de milioane de lei acumulate în ani, căpuşarea de către diversele grupuri de interese ce au roit în jurul Colterm, la care s-a adăugat lipsa sprijinului din partea Guvernului în această criză energetică, au adus compania într-o situaţie critică, agravată vertiginos de creşterea uriaşă a preţului la gaz.

Până acum câteva zile, nu am acumulat niciun leu de datorie nouă la E.ON de când am preluat mandatul şi am reuşit să plătim deja aproape 10.000.000 de lei din cele 70.000.000, datorii acumulate în perioada 2013-2016. La asta se adaugă şi alte zeci de milioane, datorii vechi către alte companii şi bănci. Am purtat negocieri intense cu E.ON încă din prima zi de mandat, astfel încât să nu mai fim în situaţia din ultimii doi ani, de a achiziţiona în fiecare zi la preţul zilei, gaz pentru funcţionarea Colterm”, a transmis primarul Dominic Fritz.

Realitatea este însă una foarte crudă și, independent de eforturile primarului, timișorenii vor rămâne fără căldură și apă caldă în această iarnă.

„Din păcate, negocierile cu compania E.ON au eşuat dintr-un cumul de motive. Am renunţat la multe alte investiţii în Timişoara pentru a recâştiga credibilitatea plătind datoriile istorice şi ţinându-ne de cuvânt. Această decizie a furnizorului înseamnă că fără gaz Colterm nu va putea continua producţia şi distribuţia agentului termic. Peste 50.000 de gospodării, şcoli şi spitale din Timişoara riscă să rămână fără apă caldă şi căldură. Este un scenariu pe care încă încercăm din răsputeri să îl evităm”, spune Fritz.