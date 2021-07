OnePlus Nord 2 5G, lansat oficial: telefonul care își propune să facă minuni la un preț rotund

După câteva săptămâni de zvonuri și speculații pe marginea subiectului, OnePlus a dezvăluit cel mai nou smartphone din portofoliu. Intitulat OnePlus Nord 2 5G, acesta este prezentat ca un ”flagship killer”, în încercarea de a oferi dotări premium la un preț semnificativ mai accesibil.

Am avut ocazia să mă joc cu el un pic, dar până la review-ul care va apărea săptămâna viitoare, merită să ai în vedere ce ne-au pregătit cei de la OnePlus. Înainte de dotări, cel mai important aspect este prețul de doar 1999 de lei. Într-un univers dominat parcă de terminale de 4000 – 5000 de lei, chinezii fac o treabă minunată adresându-se zonei de 2000 de lei cu varianta standard a noului OnePlus Nord 2 5G.

“Prin lansarea OnePlus Nord 2 5G ne întărim angajamentul de a oferi tehnologii extraordinare,” a declarat Pete Lau, fondatorul OnePlus. “Prin progresele tehnologice existente chiar și la nivelul smartphone-urilor din gama medie de preț, acum putem oferi experiențe premium pe dispozitive mai accesibile. Suntem încrezători că Nord 2 este un succesor demn al primului OnePlus Nord.”, a adăugat șeful companiei.

Ce este OnePlus Nord 2 5G

Menit ca un terminal accesibil, pentru toți, OnePlus Nord 2 este construit în jurul unui procesor MediaTek Dimensity 1200-AI și rulează cea mai recentă versiune de OnePlus OxygenOS peste cel mai recent Android. Se încarcă foarte rapid datorită tehnologiei Warp Charge 65, unde 65 este o referință la numărul de wați. Promite să îți ducă acumulatorul de 4500 mAh de la 0 la 100% în doar 35 de minute.

Partea de captură este asigurată de o cameră triplă cu diverse funcții bazate pe inteligență artificială. Principal este un senzor Sony IMX766 de 50MP cu stabilizare optică a imagini OIS. Comparativ cu primul OnePlus Nord, noul senzor foto ar trebui să fie capabil să captureze cu 56% mai multă lumină. Acest senzor în combinație cu Nightscape Ultra ar trebui să genereze rezultate remarcabile în condiții de lumină scăzut, chiar și dacă vorbim de un lux.

În plus, OnePlus Nord 2 5G are o cameră ultra-wide de 8MP cu un câmp vizual de 119,7 grade și o cameră selfie de 32MP cu senzor Sony IMX615, aceasta din urmă fiind camera frontală cu cea mai mare rezoluție de pe un dispozitiv OnePlus. Noua funcție Group Shots 2.0 de pe camera frontală poate detecta până la cinci fețe simultan și optimizează aspecte precum tonul pielii și detaliile feței. În plus, Nord 2 este dotat cu AI Video Enhancement care îmbunătățește luminozitatea, culoarea și contrastul clipurilor video în timp real. Pentru fotografii, Nord 2 vine cu AI Photo Enhancement, o funcție care recunoaște până la 22 de scenarii de fotografie diferite și ajustează automat setările pentru rezultate mai bune.

Noul smartphone se ascunde în spatele unui ecran AMOLED de 6,43 inci cu o rată de reîmprospătare de 90Hz și câteva tehnologii pentru a îmbunătăți automat modul în care este afișat conținutul foto și video. În Europa, terminalul va fi disponibil în două culori cu nume ghidușe, Blue Haze și Gray Sierra.

OnePlus Nord 2 5G va suporta două cartele SIM 5G cu o viteză de download de până la 2,95Gbps. Fiecare smartphone din această serie va beneficia de doi ani de actualizări majore pentru Android și trei ani de actualizări de securitate. În funcție de buget, vei putea opta pentru versiunea cu 8GB RAM și 128GB de memorie internă la 1999 lei, în timp ce, pentru 500 lei în plus, vei face saltul la 12GB RAM și 256GB de spațiu de stocare. Ambele vor ajunge în magazinele de la noi începând cu 28 iulie 2021, săptămâna viitoare.