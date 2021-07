OnePlus îți încetinește telefonul în cele mai populare aplicații: de ce ți se mișcă prost Chrome, WhatsApp și altele

OnePlus nu este o companie cu o istorie foarte lungă în domeniul smartphone-urilor, dar practicile companiei tocmai s-au aflat în centrul unei noi controverse rușinoase. Gigantul îți încetinește telefonul când folosești anumite aplicații. Acesta nu este zvon, există și o confirmare oficială pe marginea comportamentului.

De-a lungul anilor, mai mulți producători de mobile s-au dat peste cap pentru a identifica momentul în care folosești un benchmark sau test sintetic de performanță pentru a-ți amplifica artificial performanța gadgetului. OnePlus, în schimb, a mers în direcția cealaltă și îți încetinește anumite aplicații, cele mai populare sau uzuale.

Aceasta este concluzia unei investigații făcute de AnandTech în cazul OnePlus 9 și OnePlus 9 Pro, ambele dotate cu procesorul Snapdragon 888. Deși SoC-ul cu pricina este unul cât se poate de sprinten în general, frecvența sa de lucru este redusă automat de OnePlus și performanța este încetinită atunci când rulezi aplicații populare precum Chrome, Twitter și WhatsApp.

Lista aplicațiilor încetinite de OnePlus ar putea fi mult mai mare decât se crede la prima vedere, dar cei de la AnandTech au încetat să le mai testeze, dincolo de cele mai populare. În mod previzibil, însă, niciun benchmark nu este încetinit. Cu alte cuvinte, cele mai noi și mai rapide terminale OnePlus ”dau bine în teste”, dar se mișcă prost în realitate.

It’s disappointing to see OnePlus handsets making performance decisions based on application identifiers rather than application behavior. We view this as a form of benchmark manipulation. We’ve delisted the OnePlus 9 and OnePlus 9 Pro from our Android Benchmark chart. https://t.co/G40wmWeg7o

— Geekbench (@geekbench) July 6, 2021