Oferte de nerefuzat de la Microsoft: dacă te joci pe Xbox sau PC, trebuie să știi asta

Nu se întâmplă des, iar cei de la Microsoft nu pare la fel de eficienți în a face tam-tam în jurul ofertelor la jocuri video precum Sony. Asta nu înseamnă însă că nu trebuie să te arunci o privire pe reducerile la sute de jocuri de PC și Xbox.

Dacă îți place să te joci, iar platforma ta preferată de gaming este Windows sau Xbox, este foarte important să arunci o privire Ultimate Games Sale de la Microsoft. Aceasta este o campanie recurentă a gigantului din Redmond și tocmai a intrat în vigoare cea mai recentă ediție. Jocuri de top sunt disponibile pentru achiziție la cele mai mici prețuri din ultima perioadă.

Dincolo de titlurile efective, te poți aștepta la reduceri de până la 75% pentru jocuri populare ale momentului, precum FIFA 21 Ultima Edition la 25 de dolari sau NBA 2K21 la 15 dolari. Foarte atractivă este și propunerea legată de Battlefield 1 Revolution, doar 8 dolari cu o reducere de 80%. Forza Horizon 4 Ultima Edition costă 45 de dolari, cu o reducere de 55%. Astfel, dacă faci achiziția din România, vei plăti doar 226 de lei, față de 502,49 lei.

În funcție de versiunea care te interesează, pentru Xbox One sau Xbox Series X/S, prețurile vor fi diferite, dar procentul de reducere va fi identic. În cazul MLB The Show 21 discutăm, de exemplu, de 39 de dolari pentru Xbox One și 55 de dolari pentru Series X/S, cu o reducere de 35% în ambele cazuri.

Call of Duty Black Ops Cold War și sau Assassin`s Creed Valhalla sunt reduse cu 50% până la 30 de dolari. Mass Effect Legendary Edition este redus cu 25% până la 45 de dolari, în timp ce Far Cry 5 este redus cu 85% până la 9 dolari. Nu în ultimul rând, The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition este redus de la 50 de dolari la 10 dolari, pe când Watch Dogs: Legion poate fi cumpărat cu 20 de dolari în loc de 60 de dolari.

Una peste alta, intră în perioada imediat următoare în magazinele virtuale de jocuri de la Microsoft și ar trebui să te bucuri de niște reduceri importante, până pe 5 august.