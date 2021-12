Nu ți-ai dori să trăiești în acest oraș din România: anunțul care vizează toți cetățenii și-i va costa scump

Când vine vorba de taxe și impozite pe care le plătim cu toții, multe dintre ele sunt impuse de autoritățile locale, de primărie, consiliul local. Din acest motiv, sunt șanse mari ca traiul în anumite localități din România să fie mai scump decât în altele.

Locuitorii din Bistrița au primit o veste foarte proastă pe acest final de an și, în mod regretabil, îi va costa scump în 2022. Anunțul vine de la Consiliul Local și nu implică o taxare suplimentară a populației, ci o eliminare a unor subvenții care va avea aceleași consecințe. Practic, vei plăti mai mulți bani în fiecare lună pe ceva ce, în trecut, plăteai semnificativ mai puțin. Este vorba de serviciile de salubrizare.

Anunțul autorităților pentru românii din Bistrița

Taxele și impozitele locale vor fi indexate cu 2,6%, valoare ancorată în rata inflației în 2021. Acest detaliu se va reflecta într-un bonus la bugetul local de aproximativ 663.000 de lei. Cu această ocazie, consilierii municipali au mai aprobat majorarea cu până la 500% a impozitului pentru terenurile agricole nelucrate timp de doi ani consecutiv şi pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Bistriţa.

Cei care vor face efort să-și achite integral dările către bugetul local până la data de 31 martie 2022 se vor bucura de o bonificație de 10%, un discount. Pe partea de salubrizare pe care am menționat-o în introducere, până la această oră, din tariful integral de 11,5 lei/persoană/lună, doar 6,6 lei erau plătiți de cetățeni. Aproximativ 5 lei veneau din bugetul local. Din 2022, se renunță la această subvenție și, implicit, banii vor pleca integral din buzunarul cetățenilor. Într-o locuință cu cinci membri, discutăm de aproximativ 50 de lei pe lună în plus la costuri sau 600 de lei pe an.

Singurii care vor primi în continuare subvenţie sunt cei declaraţi consumatori vulnerabili, în timp ce alte 3.500 de persoane vor fi scutite de la plata taxei de salubrizare, respectiv veteranii de război, văduvele acestora, persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate. Ca referință, printr-un calcul simplu raportat la populație, eliminarea acestei subvenții va aduce la bugetul local nu mai puțin de 2,5 milioane de lei.